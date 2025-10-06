A 18 éves Pintér Dániel pályafutásában 2025. szeptember 14-én érkezett el a nagy nap: a magyar focista a Charlotte elleni bajnokin csereként pályára lépett az Inter Miami első számú csapatában. A 3-0-ra elveszített idegenbeli mérkőzésen a fiatal támadó 20 percnyi játéklehetőséget kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől, ezzel ő lett az első magyar labdarúgó, aki Lionel Messi csapattársaként szerepelhetett egy futballmérkőzésen.

Pintér Dániel már bemutatkozott a felnőttek között az Inter Miamiban

Fotó: x.com/InterMiamiZone

Pintér Dániel világsztárok között

Pintér Dániel édesapja és édesanyja is magyar, de a 2007-es születésű fiatal focista Flordiában látta meg a napvilágot, ugyanis a szülei már több mint 20 éve kiköltöztek az Egyesült Államokba. A magyar–amerikai kettős állampolgárságú játékos az U16-os és U17-es korosztályban még a magyar válogatottban szerepelt, ám az U18-asoknál már az Egyesült Államokat képviselte. Amerikai nemzeti színekben eddig négy felkészülési találkozón lépett pályára, és egy gólt szerzett. Pintér az Inter Miami korosztályos csapataiban remek teljesítményt nyújtott, tavaly csapatkapitányként kupagyőzelemhez is segítette a klub U17-es együttesét egy rangos utánpótlástornán, majd az U19-esek között is a legjobbak közé tartozott. Ezek után nem számított nagy meglepetésnek, hogy a David Beckham társtulajdonában lévő floridai klub profi szerződést ajánlott neki márciusban.

Pintér Dániel (jobbra) tavasszal profi szerződést kapott az Inter Miamitól

Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Pintér 1+1 évre szóló profi szerződést kötött az Inter Miamival, amelynek a második számú csapata, az MLS tartalékbajnokságában, az MLS Next Pro-ban szereplő Inter Miami II már komolyan számol vele a jelenlegi idényben.

A 18 éves szélső az előző évadban is megmutatta, mire képes ezen a szinten, a mostaniban pedig 15 bajnokin 7 gól és 3 gólpassz áll a neve mellett.

Remeklésének köszönhetően az első számú csapatnál is felfigyeltek rá, Lionel Messiékkel többször edzhetett már együtt, az idei szezonban pedig az MLS-ben történő bemutatkozására is sor került, miután Javier Mascherano a 70. percben pályára küldte a Charlotte elleni bajnokin.

Minden gyerek álma, hogy együtt futballozzon olyan játékosokkal, akiket korábban a televízióban látott.

Többször előfordul, hogy az első csapatnak szüksége van egy kis segítségre, ilyenkor nagyon sokat lehet tanulni” – mondta Pintér, aki nem akármilyen játékosok mellett fejlődhet. Az MLS-klubban világsztárok különítménye futballozik, hiszen Messi mellett a Barcelona korábbi labdarúgói közül Luis Suárez, Jordi Alba és Sergio Busquets is a keret tagja.