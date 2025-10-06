A 18 éves Pintér Dániel pályafutásában 2025. szeptember 14-én érkezett el a nagy nap: a magyar focista a Charlotte elleni bajnokin csereként pályára lépett az Inter Miami első számú csapatában. A 3-0-ra elveszített idegenbeli mérkőzésen a fiatal támadó 20 percnyi játéklehetőséget kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől, ezzel ő lett az első magyar labdarúgó, aki Lionel Messi csapattársaként szerepelhetett egy futballmérkőzésen.
Pintér Dániel édesapja és édesanyja is magyar, de a 2007-es születésű fiatal focista Flordiában látta meg a napvilágot, ugyanis a szülei már több mint 20 éve kiköltöztek az Egyesült Államokba. A magyar–amerikai kettős állampolgárságú játékos az U16-os és U17-es korosztályban még a magyar válogatottban szerepelt, ám az U18-asoknál már az Egyesült Államokat képviselte. Amerikai nemzeti színekben eddig négy felkészülési találkozón lépett pályára, és egy gólt szerzett. Pintér az Inter Miami korosztályos csapataiban remek teljesítményt nyújtott, tavaly csapatkapitányként kupagyőzelemhez is segítette a klub U17-es együttesét egy rangos utánpótlástornán, majd az U19-esek között is a legjobbak közé tartozott. Ezek után nem számított nagy meglepetésnek, hogy a David Beckham társtulajdonában lévő floridai klub profi szerződést ajánlott neki márciusban.
Pintér 1+1 évre szóló profi szerződést kötött az Inter Miamival, amelynek a második számú csapata, az MLS tartalékbajnokságában, az MLS Next Pro-ban szereplő Inter Miami II már komolyan számol vele a jelenlegi idényben.
A 18 éves szélső az előző évadban is megmutatta, mire képes ezen a szinten, a mostaniban pedig 15 bajnokin 7 gól és 3 gólpassz áll a neve mellett.
Remeklésének köszönhetően az első számú csapatnál is felfigyeltek rá, Lionel Messiékkel többször edzhetett már együtt, az idei szezonban pedig az MLS-ben történő bemutatkozására is sor került, miután Javier Mascherano a 70. percben pályára küldte a Charlotte elleni bajnokin.
Minden gyerek álma, hogy együtt futballozzon olyan játékosokkal, akiket korábban a televízióban látott.
Többször előfordul, hogy az első csapatnak szüksége van egy kis segítségre, ilyenkor nagyon sokat lehet tanulni” – mondta Pintér, aki nem akármilyen játékosok mellett fejlődhet. Az MLS-klubban világsztárok különítménye futballozik, hiszen Messi mellett a Barcelona korábbi labdarúgói közül Luis Suárez, Jordi Alba és Sergio Busquets is a keret tagja.
Pintér elmondása szerint jól futballozott a második csapatban, de abszolút váratlanul érte, hogy behívták a felnőttek közé.
„Őszintén szólva meglepődtem, de nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy velük játszhattam. Rengeteget tanultam tőlük az edzéseken, csodás érzés volt Messivel, Suárezzel, Busquetsszel és Albával tréningezni és mellettük pályára lépni.
Ez egy álom, hiszen gyerekként őket néztem a TV-ben, most pedig velük focizhatok. Ez egészen hihetetlen”
– nyilatkozta első meccse után a klubnak a magyar tehetség, aki azt is elmondta, mit tanácsoltak neki az idősebb játékosok.
„Azt mondták, hogy továbbra is dolgozzak keményen, és fejlesszem magam, szerezzek gólokat és ezáltal érdemeljem ki a helyem az első csapatban. Természetesen a szüleim és a barátaim is mind nézték az első meccsemet, mindannyian nagyon boldogok és büszkék rám. A célom továbbra is az, hogy az első csapatban szerepelhessek, legyen egy szerződésem, valamint gólokkal és komoly erőfeszítéssel segítsem trófeákhoz a klubot” – tette hozzá a 18 éves magyar szélső.
A gyors, jól cselező és gólerős Pintér Dániel az MLS-ben történt bemutatkozásával magyar válogatott futballisták nyomdokaiba lépett, hiszen korábban már számos magyar játékos szerepelt az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban. Többek között Urbányi István, Németh Krisztián, Nikolics Nemanja és Stieber Zoltán is játszott már a ligában, Pintér mellett pedig jelenleg két magyar, Gazdag Dániel és Sallói Dániel focizik évek óta az MLS-ben.
A 29 éves Gazdag 2021-ben a Budapest Honvédtól igazolt a Philadelphia Union együtteséhez, amelyben négy évet húzott le, és 2024 áprilisában a klub történetének legeredményesebb futballistája lett.
A 30-szoros válogatott támadó középpályás idén tavasszal a Columbus Crew-hoz igazolt, új állomáshelyén is csapata egyik legjobbja.
A szintén 29 éves, az Újpestnél nevelkedett Sallói 2014-ben került a Sporting Kansas City akadémiájára, majd visszatért Magyarországra, de végül sikerült megvetnie a lábát az MLS-ben. 2017 óta klubja már nem adta kölcsön, idővel alapemberré, sőt, az egyik legfontosabb játékossá vált. A kansasi együttesnél Sallói a szerzett gólok és a lejátszott meccsek számának tekintetében is előkelő helyen áll az örökranglistán, az elmúlt években kiérdemelte a klublegenda státuszt.
Ami a magyar válogatottat illeti, Gazdag és Sallói is Marco Rossinál debütált a nemzeti csapatban – előbbi azóta is kap rendszeresen meghívót –, így adja magát a felvetés, hogy Pintér Dániel esetében is beszélhetünk-e a válogatottságról a közeljövőben.
A hírek szerint a szövetségi kapitány figyeli a tehetséges szélsőt, aki nemrég viszont meghívót kapott az Egyesült Államok U19-es válogatottjába. A 18 éves futballistának még van ideje arra, hogy eldöntse, melyik nemzeti együttesben játszana majd a felnőttek között, ám az Rossi számára nem feltétlenül jó hír, hogy Pintér legutóbb tavaly májusban szerepelt magyar színekben, azóta csak az amerikai mezt húzta magára. Az amerikaiak akár végleg lecsaphatnak az ifjú reménységre, persze ha abból indulunk ki, hogy a Németországban született Dárdai testvérek mind a magyar válogatottat választották, akkor talán reménykedhetünk abban, hogy Pintér Dániel szíve is hazahúz majd.