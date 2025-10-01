Ahogy arra számítani lehetett, Pintér Dániel megkapta a válogatott meghívót. Az amerikai profi ligában, az MLS-ben szereplő, több sztár mellett Lionel Messit is a soraiban tudó Inter Miami 18 éves csatára az U19-esekhez csatlakozhat. Természetesen nem a magyar, hanem az amerikai U19-es válogatotthoz.

Pintér Dániel, Lionel Messi első magyar csapattársa

Fotó: x.com/InterMiamiZone

Pintér Dániel a válogatottban

Pintér Dániel már a nyáron is többször együtt készülhetett az egykori Barcelona-sztárok sorát, Jordi Albát, Sergio Busquetset, Luis Suárezt és persze Lionel Messit a soraiban tudó első csapattal.

Pintér éppen Suárez eltiltása miatt kapott lehetőséget, mint arról beszámoltunk, az uruguayi botrányhős hatalmas balhét generált a Seattle Sounders elleni meccsen a Ligák Kupája döntőjében. Pintér élt a lehetőséggel, helyt állt a felnőttek között és eközben a második csapatban is gólokkal és gólpasszokkal hívta fel magára a figyelmet: 16 meccsen 8 gólja és 3 gólpassza van.

Pintér egyébként utoljára tavaly májusban szerepelt magyar színekben, azóta csak az amerikai mezt húzta magára, és már gólt is szerzett.