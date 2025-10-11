A forduló előtt még százszázalékos portugál válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében azt az Írországot fogadta, amely Dublinban 1-1-es döntetlent játszott a mieinkkel, majd meglepetésre 2-1-re kikapott Örményországban. Ahogy az várható volt, a Nemzetek Ligája-győztes portugálok óriási fölényben futballoztak a találkozón.

Szoboszlai korábbi csapattársa, Caoimhin Kelleher kivédte Ronaldo szemét, de a portugálok a ráadásban legyőzték az íreket

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Ronaldo mindent kihagyott, de a végén megmenekültek a portugálok

A hatodik világbajnokságára hajtó Cristiano Ronaldo járt a legközelebb a gólhoz, de bő negyedóra elteltével a kapufát találta el, majd gyakorlatilag minden próbálkozása kimaradt. Pedig a 73. percben a portugálok ajándékba kaptak egy tizenegyest, ugyanis Trincao közeli lövését O'Shea látszólag a mellkasával blokkolta, de kezezés miatt mégis büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé természetesen Ronaldo állt, ám a Liverpool korábbi kapusa, Caoimhin Kelleher lábbal védte a középre tartó lövését, így a 40 éves klasszis az ír válogatott ellen nem tudta megszerezni a rekordot jelentő 40. gólját a vb-selejtezőkben.

A portugál válogatott hatalmas fölénye aztán a 91. percben érett góllá Ruben Neves fejesével.

Ruben Neves góljával maradtak hibátlanok a portugálok

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Roberto Martínez együttese nem kevesebb mint 30 helyzetet dolgozott ki a meccsen, ám ebből csupán háromszor találta el az írek kapuját. Ezzel szemben a lövéssel mindössze kétszer próbálkozó szigetországi csapatnak nem volt kaput eltalált kísérlete.

Az örményeket szombaton 2-0-ra legyőző magyar válogatott kedden a portugálok vendégeként lép pályára.

Hibátlan maradt a spanyol válogatott

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban. A csoport másik meccsén a második félidőben pörögtek fel a törökök Bulgáriában, ahol 6-1-re nyertek, ezzel a pótselejtezőt érő második helyen állnak.

Az olaszok 3-1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük.