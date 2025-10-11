A forduló előtt még százszázalékos portugál válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében azt az Írországot fogadta, amely Dublinban 1-1-es döntetlent játszott a mieinkkel, majd meglepetésre 2-1-re kikapott Örményországban. Ahogy az várható volt, a Nemzetek Ligája-győztes portugálok óriási fölényben futballoztak a találkozón.
Ronaldo mindent kihagyott, de a végén megmenekültek a portugálok
A hatodik világbajnokságára hajtó Cristiano Ronaldo járt a legközelebb a gólhoz, de bő negyedóra elteltével a kapufát találta el, majd gyakorlatilag minden próbálkozása kimaradt. Pedig a 73. percben a portugálok ajándékba kaptak egy tizenegyest, ugyanis Trincao közeli lövését O'Shea látszólag a mellkasával blokkolta, de kezezés miatt mégis büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé természetesen Ronaldo állt, ám a Liverpool korábbi kapusa, Caoimhin Kelleher lábbal védte a középre tartó lövését, így a 40 éves klasszis az ír válogatott ellen nem tudta megszerezni a rekordot jelentő 40. gólját a vb-selejtezőkben.
A portugál válogatott hatalmas fölénye aztán a 91. percben érett góllá Ruben Neves fejesével.
Roberto Martínez együttese nem kevesebb mint 30 helyzetet dolgozott ki a meccsen, ám ebből csupán háromszor találta el az írek kapuját. Ezzel szemben a lövéssel mindössze kétszer próbálkozó szigetországi csapatnak nem volt kaput eltalált kísérlete.
Az örményeket szombaton 2-0-ra legyőző magyar válogatott kedden a portugálok vendégeként lép pályára.
Hibátlan maradt a spanyol válogatott
Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban. A csoport másik meccsén a második félidőben pörögtek fel a törökök Bulgáriában, ahol 6-1-re nyertek, ezzel a pótselejtezőt érő második helyen állnak.
Az olaszok 3-1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
- Európai vb-selejtezők,
F csoport, 3. forduló:
Portugália-Írország 1-0 (0-0)
gól: Ruben Neves (91.)
MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0) -
A csoport állása: 1. Portugália 3 3 - - 9-2 9 pont 2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6-5 4 3. Örményország 3 1 - 2 2-8 3 4. Írország 3 - 1 2 3-5 1
E csoport:
Spanyolország-Georgia 2-0 (1-0)
Bulgária-Törökország 1-6 (1-1)
A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Törökország 6, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0
I csoport:
Észtország-Olaszország 1-3 (0-2)
Norvégia-Izrael 5-0 (3-0)
A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 12/5, 3. Izrael 9/6, 4. Észtország 3/6, 5. Moldova 0/5
K csoport:
Szerbia-Albánia 0-1 (0-1)
Lettország-Andorra 2-2 (1-1)
A csoport állása: 1. Anglia 15/5 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 7/5, 4. Lettország 5/6, 5. Andorra 1/6
