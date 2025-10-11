Live
Erre valószínűleg kevesen számítottak. A magyar válogatott vb-selejtezős csoportjában utolsó helye álló írek egészen a hosszabbításig tartották a gól nélküli döntetlent Lisszabonban, ám végül Portugália 1-0-ra nyert, így továbbra is százszázalékos.

A forduló előtt még százszázalékos portugál válogatott a vb-selejtezősorozat harmadik körében azt az Írországot fogadta, amely Dublinban 1-1-es döntetlent játszott a mieinkkel, majd meglepetésre 2-1-re kikapott Örményországban. Ahogy az várható volt, a Nemzetek Ligája-győztes portugálok óriási fölényben futballoztak a találkozón

Szoboszlai korábbi csapattársa, Caoimhin Kelleher kivédte Ronaldo szemét, de a portugálok a ráadásban legyőzték az íreket
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Ronaldo mindent kihagyott, de a végén megmenekültek a portugálok

A hatodik világbajnokságára hajtó Cristiano Ronaldo járt a legközelebb a gólhoz, de bő negyedóra elteltével a kapufát találta el, majd gyakorlatilag minden próbálkozása kimaradt. Pedig a 73. percben a portugálok ajándékba kaptak egy tizenegyest, ugyanis Trincao közeli lövését O'Shea látszólag a mellkasával blokkolta, de kezezés miatt mégis büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögé természetesen Ronaldo állt, ám a Liverpool korábbi kapusa, Caoimhin Kelleher lábbal védte a középre tartó lövését, így a 40 éves klasszis az ír válogatott ellen nem tudta megszerezni a rekordot jelentő 40. gólját a vb-selejtezőkben.

A portugál válogatott hatalmas fölénye aztán a 91. percben érett góllá Ruben Neves fejesével. 

Portugal's forward #16 Cristiano Ronaldo and Portugal's midfielder #21 Ruben Neves (C) hug each other at the end of the 2026 World Cup qualifier Europe zone group F football match between Portugal and Ireland at Jose Alvalade stadium in Lisbon on October 11, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA has been modified in AFP systems in the following manner: [Ruben Neves] instead of [Ruben Nieves]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Ruben Neves góljával maradtak hibátlanok a portugálok
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Roberto Martínez együttese nem kevesebb mint 30 helyzetet dolgozott ki a meccsen, ám ebből csupán háromszor találta el az írek kapuját. Ezzel szemben a lövéssel mindössze kétszer próbálkozó szigetországi csapatnak nem volt kaput eltalált kísérlete.

Az örményeket szombaton 2-0-ra legyőző magyar válogatott kedden a portugálok vendégeként lép pályára.

Hibátlan maradt a spanyol válogatott

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel - kapott gól nélkül - állnak az élen a csoportjukban. A csoport másik meccsén a második félidőben pörögtek fel a törökök Bulgáriában, ahol 6-1-re nyertek, ezzel a pótselejtezőt érő második helyen állnak.

Az olaszok 3-1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

  • Európai vb-selejtezők, 
    F csoport, 3. forduló: 
    Portugália-Írország 1-0 (0-0) 
    gól: Ruben Neves (91.) 
    MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0) -
    A csoport állása: 1. Portugália 3 3 - - 9-2 9 pont 2. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 6-5 4 3. Örményország 3 1 - 2 2-8 3 4. Írország 3 - 1 2 3-5 1

E csoport: 
Spanyolország-Georgia 2-0 (1-0) 
Bulgária-Törökország 1-6 (1-1) 
A csoport állása: 1. Spanyolország 9 pont, 2. Törökország 6, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

I csoport: 
Észtország-Olaszország 1-3 (0-2)
Norvégia-Izrael 5-0 (3-0)
A csoport állása: 1. Norvégia 18 pont/6 mérkőzés, 2. Olaszország 12/5, 3. Izrael 9/6, 4. Észtország 3/6, 5. Moldova 0/5

K csoport: 
Szerbia-Albánia 0-1 (0-1) 
Lettország-Andorra 2-2 (1-1) 
A csoport állása: 1. Anglia 15/5 mérkőzés, 2. Albánia 11/6, 3. Szerbia 7/5, 4. Lettország 5/6, 5. Andorra 1/6

