A nyomtatott sajtó Portugália-szerte is egyre kisebb népszerűségnek örvend. Ezt jól mutatja az is, hogy a José Alvalade Stadion egy kilométeres körzetében megtalálható több száz üzlet közül egyik sem árul újságokat. A szállodánk recepciósa sem tudott ilyen helyet javasolni, ő egy olyan kioszkhoz irányított, amelyben – mint kiderült – szintén nincsenek friss újságok. A Magyarország elleni vb-selejtező előtt végül csak találtunk egy újságosbódét, de csalódnunk kellett: a portugál lapok nem igazán vezették fel a kedd esti találkozót.

Varga Barnabás a budapesti mérkőzésen duplázott, a portugál lapok zöme mégsem várja a magyar válogatott kezdőcsapatába

Fotó: Csudai Sándor

Noha a portugálok egy győzelemmel és az örmények írországi pontvesztésével már kedd este kijutnának a jövő évi világbajnokságra, nem túl hosszan foglalkoznak a magyar válogatott elleni mérkőzéssel. A hétfő esti sajtótájékoztatók vannak a középpontban, néhány (online és nyomtatott) lap pedig a várható kezdőcsapatokkal is foglalkozik.

Portugál lapok: Szalai Ádám igen, Varga Barnabás nem

Marco Rossi előző nap egy Olaszországban is használt mondást idézett, miszerint „győztes csapaton ne változtass", és ugyan ezután hangsúlyozta, hogy talán(!) meg is fogadja ezt, a portugál lapok közül több is komolyan vette a szavait. Vannak ugyanis olyan portálok, amelyek szerint Magyarország kezdőcsapata tökéletesen megegyezik majd az örmények ellen 2-0-s sikert arató együttesével.

Mivel Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatérhet az eltiltásából, erre nem feltétlenül fogadnánk, hiába szerzett Lukács Dániel gólt szombaton. Sallait néhány portugál lap betette a kezdőcsapatba, Vargát ugyanakkor szinte egy sem – bő egy órával a közép-európai idő szerint 20.45-kor startoló mérkőzés kezdete előtt kiderül, kinek lesz igaza.

Ami biztos, hogy az observador.pt-nek nem, ez a portál ugyanis a védelembe várja a korábbi válogatott Szalai Ádámot, aki a stáb pályaedzőjeként ugyan segíti a csapatot Lisszabonban is, de névrokona, Szalai Attila helyét garantáltan nem veszélyezteti középhátvéd poszton.

Mellette Balogh Botond, Nagy Zsolt és Tóth Barna azok, akik nem játszhatnak kedd este.