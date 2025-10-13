Ha a jó játékvezető egyik fő jellemzője, hogy háttérben marad, legalábbis nem kerül állandóan a középpontba, akkor erősen kérdéses Szrdjan Jovanovics megítélése: a portugál-magyar labdarúgó világbajnoki selejtező vezetésére kijelölt szerb bíró neve gyakran kerül a címlapokra.

Egy emlékezetes affér: Mats Hummels (balra) és Szrdjan Jovanovics összeszólalkozása 2024-ből Fotó: JOHN THYS / AFP

Portugál-magyar: kifakadt rá a világbajnok

A 39 éves szerb játékvezető tíz éve a nemzetközi keret tagja, és az európai bírók között az úgynevezett elitkeretben található, ám 2023 márciusában egy Olaszország–Anglia Eb-selejtezőn (1-2) több nagy hibát is elkövetett, ami megtörte a karrierjét. Azóta a Bajnokok Ligájában is alig kapott feladatot, legutóbb tavaly februárban fújt BL-meccsen, és abban sem volt sok köszönet – írja a Magyar Nemzet, amely emlékeztet: Jovanovics vezette 2024. február 20-án a PSV Eindhoven–Dortmund (1-1) BL-nyolcaddöntő első meccsét, amelyen a holland csapat egy sokak által megkérdőjelezett tizenegyesből egyenlített ki. Az esetnél a szerb bíró szerint a becsúszó Mats Hummels szabálytalan volt, ám a Dortmund 2014-ben világbajnok német védője nagyon nem értett egyet az ítélettel.

Az eredmény rendben van, a tizenegyes egy rossz vicc – írta ki Hummels az Instagram-oldalára, de az X-en ennél tovább is ment.

– A Twitter erre vár, a Twitter megkapja. Röhejes, hogy milyen büntetőt ítéltek ellenünk. Megint! Nem hiszem el, hogy a VAR-ral ilyen ítéletek születhetnek

– fakadt ki a német védő Jovanovics ellen.

Van még a rovásán

A lap azt is felfedte, hogy

Szerbiában igazi botránybírónak számít, akiről a legsikeresebb helyi klub, a Crvena zvzeda „leiratkozott”, 17 hónapig nem fújhatott a belgrádiak meccsén, a klub valóságos médiaháborút folytatott ellene az ítéletei miatt.

Idén tavasszal pedig botrányba fulladt a szerb bajnokság 28. fordulójának egyik meccse, melyet Szrdjan Jovanovics vezetett. Történt, hogy a hosszabbításban a szurkolók eltalálták egy behajított vizes palackkal a bíró nyakát, aki ezután azonnal véget vetett a találkozónak, félbeszakítva azt.

Jó lenne, ha a kapusunkat védené a játékvezető a portugál-magyar meccsen Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Jön a portugál–magyar

Szrdjan Jovanovics a magyar válogatottnak eddig nem vezetett meccset, a portugáloknak háromszor is, s mindannyiszor simán nyertek: Feröert vb-selejtezőn (5-1), Svédországot (3-0) és Csehországot (4-0) a Nemzetek Ligájában győzték le.

A játékvezető személye Magyarország számára azért is különösen fontos, mert az eddigi egyetlen idegenbeli mérkőzésünkön a vb-selejtező-sorozatban nagyon megjártuk.

A német Harm Osmerst még Marco Rossi szövetségi kapitány is élesen bírálta, miután szerinte nem futball-, hanem birkózómeccset vezetett. Az írek kemény, időként durva játékát engedte, az ezek után bedühödő Sallai Rolandot – jogosan – kiállította.