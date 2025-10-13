A lisszaboni José Alvalade Stadion ad otthont a keddi találkozónak, amely a Sporting labdarúgócsapatának otthona. Amikor hétfő délelőtt a portugál–magyar meccsnek otthont adó stadiont körbejártuk, teljesen kihalt volt. A létesítmény melletti egyetemen viszont nagy volt a nyüzsgés, a kellemes, közel 25 fokban sokan már rövidnadrágban sétáltak a korai órákban.

Kedd este a Sporting stadionjában rendezik a portugál–magyar meccset Fotó: Magyar Nemzet

Nem várt látvány fogadott minket a portugál–magyar meccs helyszínén

A létesítmény körül azonban hatalmas volt a kosz, üres sörös üvegek voltak mindenfelé. A szombati, írek elleni meccs után a takarítást még nem fejezték be – vagy el sem kezdték.

A 2003-ban átadott stadionról kívülről már látszik, hogy nem egy mai darab. A festék már több helyen le is kopott, ugyanakkor a portugál futball meghatározó stadionjáról beszélünk, a második legnagyobb befogadóképességgel rendelkezik (52 ezer fő). A portugálok a legutóbbi 10 itteni összecsapásukat megnyerték, a magyarok pedig 15 mérkőzés alatt egyszer sem győzték le a riválisukat, a szeptemberi meccsen a pontszerzés nem volt messze, de Varga Barnabás két fejese kevés volt az egy ponthoz is.

Sok helyen még nem takarították el a szombati portugál-ír meccsen felgyülemlett szemetet

Fotó: Magyar Nemzet

Cristiano Ronaldóra különleges módon emlékeznek meg

A 2003-as nyitómeccsen a Sporting 3-1-re legyőzte a Manchester Unitedet, és a portugáloknál Cristiano Ronaldo annyira jól játszott, hogy pár nappal később szerződtették is őt a Vörös Ördögök. Később rendeztek itt több mérkőzést a 2004-es Európa-bajnokságon is – például a portugálok itt nyerték meg a hollandok elleni elődöntőt –, valamint a Sporting vereségével zárult 2005-ös UEFA-kupa-döntőnek is ez volt a helyszíne.

A stadion hetes kapuját Ronaldóról nevezték el, akinek egy falfestménye is található a bejárat előtt. Egyébként minden egyes beléptető kaput egy-egy játékosról nevezték el, akik korábban játszott a Sportingban.

A magyar válogatott itt még sosem lépett pályára, ahogy a jelenlegi magyar keretből klubcsapattal sem játszott senki tétmeccset ebben a stadionban. Magyarország legutóbb 2017-ben játszott a portugál fővárosban, akkor pár kilométerrel arrébb, a Benfica stadionjában rendezték a vb-selejtezőt, ahol a portugálok Ronaldo vezérletével 3-0-ra nyertek. Sallai Roland volt kerettag a jelenlegi mezőnyből, de ő sem játszott akkor. Kedden viszont minden bizonnyal ő is a pályán lesz, miután letöltötte már a kétmeccses eltiltását.