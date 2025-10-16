Egy ellentmondásos új „fizetési sapka” – amely egyesek szerint tönkre fogja tenni a Premier League-et – már a jövő hónapban valósággá válhat. A klubok a következő hetekben szavaznak az úgynevezett „anchoring” rendszerről, amely korlátozza az egyes csapatok által elkölthető pénzösszeget a tabella utolsó helyezettje által kapott közvetítési bevételek és eredmény után kapott pénzek bizonyos százalékára (5-ször annyit költhetnének). Mindkét manchesteri klub ellenzi a rendszert, amely az új „csapatköltség-arány” szabályok mellett működne.

A Premier League vezetői kemény fába vágták a fejszéjüket

Úgy vélik, hogy ez megfosztaná a Premier League-et a világ legjobb bajnokságának státuszától, és a világ legjobb játékosai tömegesen hagynák el a bajnokságot. Egyesek úgy vélik, hogy ez nagy károkat okozna a a másodosztályban is, a Championshipben, és még nehezebbé tenné a feljutott csapatok számára a legfelső osztályban való túlélést.

„Ez tönkretenné a világ legjobb bajnokságának státuszát” – mondta az egyik vezető. „Olyan érzés, mintha álmunkban sétálnánk a katasztrófa felé.”

A „top to bottom anchor” néven ismert szabály azt jelentené, hogy minden klub csak ötszörösét költhetné annak az összegnek, amelyet a tabella utolsó helyén végzett csapatnak fizettek a „futballcsapat költségeire”, amelyek magukban foglalják a játékosok és a vezetőedző fizetését, az amortizációt (a szerződés időtartamára elosztott átigazolási díjat) és az ügynökök díját.

A 2023/24-es adatok alapján ez körülbelül 550 millió fontot jelentene, ami azt jelenti, hogy egyes csapatok azonnal megsértenék a szabályt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a javaslat szerint:

a második szabályszegés hat pont levonással járna,

és minden 6,5 millió font túllépésért további egy pontot vonnának le.

A kritikusok úgy vélik, hogy ez a lépés megakadályozná az angol klubokat abban, hogy a kontinens többi elit klubjához hasonló fizetéseket adjanak, amelyekre nem vonatkoznának ilyen szabályok, és olyan csúcsszereplők, mint Erling Haaland és Mo Szalah a Real Madridhoz, a Barcelonához és a Bayern Münchenhez igazolnának.