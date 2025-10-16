Egy ellentmondásos új „fizetési sapka” – amely egyesek szerint tönkre fogja tenni a Premier League-et – már a jövő hónapban valósággá válhat. A klubok a következő hetekben szavaznak az úgynevezett „anchoring” rendszerről, amely korlátozza az egyes csapatok által elkölthető pénzösszeget a tabella utolsó helyezettje által kapott közvetítési bevételek és eredmény után kapott pénzek bizonyos százalékára (5-ször annyit költhetnének). Mindkét manchesteri klub ellenzi a rendszert, amely az új „csapatköltség-arány” szabályok mellett működne.
A Premier League vezetői kemény fába vágták a fejszéjüket
Úgy vélik, hogy ez megfosztaná a Premier League-et a világ legjobb bajnokságának státuszától, és a világ legjobb játékosai tömegesen hagynák el a bajnokságot. Egyesek úgy vélik, hogy ez nagy károkat okozna a a másodosztályban is, a Championshipben, és még nehezebbé tenné a feljutott csapatok számára a legfelső osztályban való túlélést.
„Ez tönkretenné a világ legjobb bajnokságának státuszát” – mondta az egyik vezető. „Olyan érzés, mintha álmunkban sétálnánk a katasztrófa felé.”
A „top to bottom anchor” néven ismert szabály azt jelentené, hogy minden klub csak ötszörösét költhetné annak az összegnek, amelyet a tabella utolsó helyén végzett csapatnak fizettek a „futballcsapat költségeire”, amelyek magukban foglalják a játékosok és a vezetőedző fizetését, az amortizációt (a szerződés időtartamára elosztott átigazolási díjat) és az ügynökök díját.
A 2023/24-es adatok alapján ez körülbelül 550 millió fontot jelentene, ami azt jelenti, hogy egyes csapatok azonnal megsértenék a szabályt. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a javaslat szerint:
- a második szabályszegés hat pont levonással járna,
- és minden 6,5 millió font túllépésért további egy pontot vonnának le.
A kritikusok úgy vélik, hogy ez a lépés megakadályozná az angol klubokat abban, hogy a kontinens többi elit klubjához hasonló fizetéseket adjanak, amelyekre nem vonatkoznának ilyen szabályok, és olyan csúcsszereplők, mint Erling Haaland és Mo Szalah a Real Madridhoz, a Barcelonához és a Bayern Münchenhez igazolnának.
Európa öt legjobban fizető klubja közül három már most is a Premier League-en kívüli klub, ráadásul ez tovább növelheti a sztárok Szaúd-Arábiába történő áramlását is. Idővel egy ilyen veszteség kétségtelenül kisebb televíziós bevételekhez vezetne, ami katasztrofális következményekkel járhat. A United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe máris kifejtette véleményét.
„[Az anchoring] gátolná a Premier League legjobb klubjait” – mondta Ratcliffe. „És az utolsó dolog, amit szeretnénk, az az, hogy a Premier League legjobb klubjai ne tudjanak versenyezni a Real Madriddal, a Barcelonával, a Bayern Münchennel és a PSG-vel – ez abszurd. És ha ez megtörténik, akkor a liga már nem lesz a világ legjobbja.”
A Premier League, amelyet már így is közel 100 millió fontra rúgó jogi költségek terhelnek két év alatt a klubjaival folytatott sorozatos jogviták miatt, arra is figyelmeztetett, hogy az anchoring bevezetése további nehézségeket okozna a Profi Labdarúgók Szövetségének (PFA) bírósági keresete formájában. A PFA ismert módon ellenzi a lépést, mivel azt kemény fizetési korlátnak tekinti, és ellenállása kétségtelenül komoly akadályt jelentene a bevezetésében. A PFA egyes bennfentesei szerint számos klub nem fogta fel, hogy mit is jelent az, amiről szavazniuk kell. Az anchoring elleniek úgy vélik, hogy ez korlátozná, hogy mennyit fektethetnek vissza a csapatukba. Egyesek szerint ez azt is eredményezheti, hogy a tulajdonosok rövid távon gazdagabbá válnak, mert korlátoznák, hogy mennyit költhetnek bérekre.
A javasolt szabályok 25 oldalas tervezetét már bemutatták a kluboknak, és a szavazásra november 21-én kerül sor, de addig még módosítások történhetnek. Ha a klubok több mint kétharmada szavaz a javaslat mellett, a rendszer a következő szezontól lép hatályba.