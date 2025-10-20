Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának zárómérkőzésén a Brentford 2-0-ra nyert a West Ham United otthonában. A Premier League utolsó előtti helyén álló londoniaknak az edzőváltás sem segített, ugyanis Nuno Espirito Santóval is nyeretlenek még.

A Premier League hétfői zárómérkőzésén két londoni klub, a West Ham United és a Brentford csapott össze, ám az angol liga mindössze négy perccel a kezdősípszó előtt fontos bejelentés tett közzé a közösségi médiában. 

Igor Thiago ebben a szezonban már öt gólnál jár a Premier League-ben
Igor Thiago ebben a szezonban már öt gólnál jár a Premier League-ben
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A globális internetprobléma a Premier League-et is érintette

Hétfő reggel hatalmas internetleállást tapasztaltak a felhasználók világszerte. Több száz népszerű weboldal, köztük a Snapchat, a Fortnite, a Duolingo és a Zoom is elérhetetlenné vált az Amazon Web Services (AWS) leállása miatt. A globális probléma a Premier League-et is érintette, ugyanis a hétfő esti meccsen nem működött a félautomata lesrendszer (SAOT), így a korábbi szezonokhoz hasonlóan a virtuális lesvonal-technológiát alkalmazták a döntéshozataloknál.

Először nyert idén idegenben a Brentford

A Brentford végig sokkal veszélyesebben futballozott, és egymás után alakította ki a helyzeteket. Ennek ellenére csak a 43. percben tudta megszerezni a vezetést Igor Thiago kissé szerencsés találatával. A brazil csatár idei ötödik gólját szerezte, legutóbb a Manchester United ellen volt eredményes, akkor az ő duplájának köszönhetően nyert a Brentford 3-1-re.

A hónap elején kinevezett Nuno Espírito Santo a szünetben nem tudta felrázni csapatát, amely a második félidőben is rendkívül súlytalan volt. A végig szervezetten futballozó Brentford viszont a 94. percben magabiztossá tetté győzelmét a csereként beállt Mathias Jensen góljával. 

A 13. helyen álló Brentfordnak ez mindössze a harmadik győzelme volt ebben a szezonban, és az első idegenben aratott sikere. Az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában majd a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpoolt fogadják. A kiesés ellen harcoló West Ham már sorozatban öt mérkőzés óta nyeretlen, és az utolsó előtti, 19. helyen szerénykedik.

Premier League, 8. forduló: 
West Ham United–Brentford 0-2 (0-1)

Kapcsolódó cikkek:

Szoboszlait megviseli a Liverpool kudarcsorozata
Meghalt a legendás angol futballista 21 éves fia
Durván földbe döngölték Szoboszlaiékat az elveszített rangadó után
Drámai utolsó perceket hozott a Liverpool meccse a Manchester United ellen
Csak egy ellenfele van a Premier League legjobb góllövőjének, aki rámegy Szoboszlaiék aranyérmére
Puskás Ferenc korábbi csapata dobhat mentőövet a Liverpool korábbi sikeredzőjének

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!