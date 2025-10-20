A Premier League hétfői zárómérkőzésén két londoni klub, a West Ham United és a Brentford csapott össze, ám az angol liga mindössze négy perccel a kezdősípszó előtt fontos bejelentés tett közzé a közösségi médiában.

Igor Thiago ebben a szezonban már öt gólnál jár a Premier League-ben

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A globális internetprobléma a Premier League-et is érintette

Hétfő reggel hatalmas internetleállást tapasztaltak a felhasználók világszerte. Több száz népszerű weboldal, köztük a Snapchat, a Fortnite, a Duolingo és a Zoom is elérhetetlenné vált az Amazon Web Services (AWS) leállása miatt. A globális probléma a Premier League-et is érintette, ugyanis a hétfő esti meccsen nem működött a félautomata lesrendszer (SAOT), így a korábbi szezonokhoz hasonlóan a virtuális lesvonal-technológiát alkalmazták a döntéshozataloknál.

Due to the impact of today’s global AWS outage, this evening’s match will begin without the use of Semi-Automated Offside Technology (SAOT). If required, the VAR will use virtual offside lines, as in previous seasons, to determine an offside decision. If SAOT becomes available… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) October 20, 2025

Először nyert idén idegenben a Brentford

A Brentford végig sokkal veszélyesebben futballozott, és egymás után alakította ki a helyzeteket. Ennek ellenére csak a 43. percben tudta megszerezni a vezetést Igor Thiago kissé szerencsés találatával. A brazil csatár idei ötödik gólját szerezte, legutóbb a Manchester United ellen volt eredményes, akkor az ő duplájának köszönhetően nyert a Brentford 3-1-re.

A hónap elején kinevezett Nuno Espírito Santo a szünetben nem tudta felrázni csapatát, amely a második félidőben is rendkívül súlytalan volt. A végig szervezetten futballozó Brentford viszont a 94. percben magabiztossá tetté győzelmét a csereként beállt Mathias Jensen góljával.

A 13. helyen álló Brentfordnak ez mindössze a harmadik győzelme volt ebben a szezonban, és az első idegenben aratott sikere. Az angol labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában majd a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpoolt fogadják. A kiesés ellen harcoló West Ham már sorozatban öt mérkőzés óta nyeretlen, és az utolsó előtti, 19. helyen szerénykedik.

Premier League, 8. forduló:

West Ham United–Brentford 0-2 (0-1)

