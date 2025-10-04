Live
Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

Szinte helyzetek nélküli, a közönség dühét is kiváltó, nagyrészt kilátástalan játékot hozott a Puskás Akadémia és az Újpest találkozója a labdarúgó NB I 9. fordulójában. A Puskás Akadémia valamivel többet tett a sikerért a 90 perc során.

A két csapat megelőző 30 mérkőzése, melyek közül 15-öt nyert meg a Puskás Akadémia 9 döntetlen és hét fővárosi győzelem mellett 3,5-es gólátlagot hozott, amit most nem sikerült tovább hízlalni.

NB I Felcsút, 2025. május 24. Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 33. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. május 24-én. MTI/Bodnár Boglárka
Ezúttal Nagy Zsolt sem tudott segíteni a Puskás Akadémia szenvedésén
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Pedig a Puskás Akadémia előtt már a második percben hatalmas helyzet adódott: Nagy Zsolt beadására Dárdai Pál, négy méterről megfejelt labdája azonban egy védőről szögletre ment. Öt perccel később már Piscitellinek kellett védenie Nagy Zsolt lövését. Mezőnyfölényben játszott az előző idény ezüstérmese, de az újabb helyzetre a 32. percig kellett várni, amikor Németh András labdaszerzése után Nagy Zsolt ugrott ki, azon Koburi jó ütemben tudott belépni már a vendégek 16-osán belül.

Pontot szerzett otthon a Puskás Akadémia

A második félidőt mindkét csapat egy-egy veszélyes lövéssel indította, majd az 57. percben már Szappanos bravúrjára volt szükség, hogy ne tudja megszerezni a vezetést az Újpest.

Az újpesti vendég szurkolók a 67. percben unták meg a két csapat kínlódását, ekkor harsant fel először a „k*rva gyenge” rigmus.

 Tíz perccel később a felcsúti Duarte 17 méterről megeresztette, a felső lécen csattanó lövés hozott némi fényt a kilátástalanságba. A 87. percben egy szabadrúgást követően Duarte csúsztatása után Nagy Zsolt gyötörte a kapuba a labdát, de a zöld-foki játékos egy hajszállal lesen volt, amikor fejjel ért a labdához, így aztán maradt a gól nélküli eredmény. A Puskás Akadémia két hazai vereség után tudott újra pontot szerezni.

A két csapat korábban mindössze egyszer játszott gól nélküli döntetlent, méghozzá a 2023-24-es Magyar Kupa-kiírásban.

Eredmény, Fizz Liga, 9. foduló:
Puskás Akadémia – Újpest FC 0-0
Felcsút, v.: Bognár Tamás

 

