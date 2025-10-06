Live
Georgi Harutyunjan is meghívót kapott az örmény labdarúgó-válogatottba, amely szombaton a Puskás Arénában a magyarok ellen játszik világbajnoki selejtezőt. A 21 éves hátvéd idén került a Puskás Akadémia kötelékébe.

Georgi Harutyunjan 2025 elején került Oroszországból a Puskás Akadémia csapatába a Krasnodártól, ahol a profi pályafutását is elkezdte. A fiatal bekk eddig Felcsúton nyolc bajnokin kapott összesen 344 perc játéklehetőséget a 2025/2026-os szezonban.

A Puskás Akadémia hátvédje is szerepet kaphat a magyarok ellen
Fotó: Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia védője is pályára léphet

Jegise Melikjan válogatottja Budapest "érintésével" több mint 4 000 kilómétert utazik majd az elkövetkezendő napokban, hiszen a magyarországi összecsapást követően Dublinban az írek ellen lép pályára. Az örmények az írek felett aratott sikerüknek köszönhetően a portugálok mögött két fordulót követően második helyen állnak az F csoportban, megelőzve a magyarokat és az íreket. 

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

 

