Az mlsz.hu-n olvasható pénteki közlemény szerint a 2028-as a Konferencia-liga döntőjének megrendezésére Magyarországon kívül Franciaország (Lille), Olaszország (Torinó), Kazahsztán (Asztana) és Lengyelország (Gdansk) jelezte eddig a szándékát, a 2029-es döntő iránt pedig e négy országon kívül Finnország (Helsinki) is érdeklődik. Azaz Puskás Aréna nagyon komoly kihívókkal kell, hogy megmérettesse magát. A végleges pályázatokat a pályázati dokumentációval együtt június 10-ig kell benyújtani.

Nemzetközi kupadöntőkön is hasonlóan megtelhetnek a Puskás Aréna lelátói

Fotó: Csudai Sándor

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága 2026 szeptemberében jelöli ki a döntők házigazdáit.

A Puskás Aréna a BL-döntőre készül

A közlemény emlékeztet, hogy 2010 óta Magyarország számos fontos UEFA-esemény házigazdája volt. 2014-ben férfi U19-es Európa-bajnokságot, 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntőt, 2020-ban Szuperkupa-döntőt, 2021-ben U21-es Európa-bajnokságot rendezett, valamint társházigazdája volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. 2023-ban három fontos UEFA-rendezvény volt Magyarországon: a férfi U17-es Európa-bajnokság, a női futsal-Európa-bajnoki döntő és az Európa-liga döntője. Jövőre a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, 2027-ben pedig női U19-es Európa-bajnokságot rendez Magyarország.