Rafa Benítez ismét reflektorfénybe került: a legendás spanyol edzőt nevezte ki a görög Panathinaikosz új vezetőedzőjének. A 65 éves szakember – aki korábban olyan gigászokat irányított, mint a Liverpool, Chelsea, Newcastle, Everton, Inter, Napoli és mindenekelőtt a Real Madrid – most Athénban próbálja újraírni pályafutása történetét, miként a szerződtetésének terve már egy hete kiszivárgott.

A Panathinaikosz válságban van, csütörtökön a Feyenoord vendégeként kapott ki 3-1-re. Rafa Benítez, a Liverpool és a Real Madrid korábbi mestere kemény fába vágja a fejszéjét Puskás Ferenc egykori csapatánál Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto





A megállapodás szerint Benítez évente 4,4 millió fontot keres majd, ezzel pedig minden idők legjobban fizetett edzője lett a görög bajnokságban.

Terhes lesz-e Puskás öröksége?

A Panathinaikosz neve mélyen bevésődött az európai futball történetébe: 1971-ben Puskás Ferenc vezetésével a zöld-fehérek a Wembley-ben játszották a BEK-döntőt, ahol 2-0-ra maradtak alul az Ajax ellen.

Benítez tehát nem csupán egy csapatot, hanem egy legendás örökséget vesz a vállára. Az athéni klub szurkolói azóta is arról álmodoznak, hogy újra visszatérjenek Európa elitjébe – a spanyol mester pedig pontosan ezt a célt tűzte zászlajára.

A klub elnöke, Yiannis Alafouzos és sportigazgatója, Franco Baldini nem titkolták: Benítez volt az egyetlen igazi opció. A feladat világos: visszavezetni a Panathinaikoszt a trónra, hiszen a csapat 2010 óta nem nyert bajnoki címet. A vezetőség azt reméli, hogy a sztáredző felvirágoztatja a klubot még azelőtt, hogy 2027-ben birtokba vennék vadonatúj stadionjukat a Votanikosz negyedben.

Kemény bemutatkozás vár a Rafa Benítezre

Benítez máris nagy kihívás előtt áll: első meccsét vasárnap játssza hazai pályán, ráadásul egy másik volt Premier League-edző, Chris Coleman együttese, az Aszterasz Tripolisz ellen.

A Panathinaikosz jelenleg a hetedik helyen áll a görög bajnokságban, nyolc ponttal lemaradva a listavezető PAOK mögött. Az Európa-ligában is ingadozó formát mutat – három meccséből kettőt elveszített, csak egyet nyert meg, csütörtökön a Feyenoord vendégeként kapott ki 3-1-re, így a Ferencvárostól is le van jócskán maradva.

Sikerül-e újra felvirágoztatni a Panathinaikoszt?

Rafa Benítez a múltban már bizonyította, hogy képes csodát tenni – elég csak a Liverpool 2005-ös isztambuli BL-győzelmére gondolni. Most azonban új terepen kell megmutatnia magát, egy olyan országban, ahol a futball nemcsak sport, hanem vallás.