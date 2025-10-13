Live
„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Papíron gyengül a keddi vb-selejtezős ellenfél. A portugál válogatott egyik legnagyobb sztárja, Rafael Leao ugyanis sérülés miatt nem léphet pályára kedden Magyarország ellen. Az A Bola beszámolója szerint az AC Milan szélvészgyors szélsőjét a portugál válogatott orvosi stábja javaslatára engedték haza, így Roberto Martínez szövetségi kapitány kénytelen lesz nélküle készülni a világbajnoki selejtezőre. A portugáloknál más is kidőlt, de vannak visszatérők is.

Az A Bola vasárnapi cikke szerint Rafael Leaót hazaengedték a portugál válogatott edzőtáborából, miután a fizikai állapota nem tette lehetővé a teljes értékű edzéseket. A döntés óvatosságból született, de így az AC Milan támadója nem lesz ott a magyarok elleni meccsen, pedig az írek ellen még beállt csereként a 61. percben, most azonban visszatérhet Milánóba. Rafael Leao az előző szezonban 34 meccsen 8 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a Milanban, és 70 millió euróra taksálják az értékét, így valódi sztárjátékosát lesz kénytelen nélkülözni Portugália.

Cristiano Ronaldo of Portugal and Rafael Leao of Portugal looks on during the Nations League Quarter-finals match between Denmark and Portugal at Parken, Copenhagen, Denmark on March 20, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Ronaldo lesz, Rafael Leao nem – a portugál keret utóbbi nélkül is bivalyerős
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Portugália szombaton egy hajrágóllal 1-0-ra győzött Írország ellen, a meccsen Cristiano Ronaldo büntetőt hibázott. A találkozón Gonçalo Inácio is megsérült, a Sporting védője vádliprobléma miatt a szünetben lejött, és vasárnap már nem edzett – könnyen lehet, hogy kedden ő sem játszhat Budapesten.

Rafael Leao nélkül, de Joao Félixszel a magyarok ellen

A portugál sajtó ugyanakkor egy visszatérőről is beszámolt: Joao Félix újra edzésbe állt, és várhatóan bevethető lesz Magyarország ellen. Az Al-Nasszr támadója az elmúlt hat meccsén négy gólt és két gólpasszt jegyzett, így ha Leao és Inácio hiányzik is, Félix játéka új lendületet adhat Roberto Martínez csapatának.

A szeptemberi portugál kezdőből kilencen most is ott vannak Roberto Martínez keretében, ám Joao Cancelo és Joao Neves ezúttal kimaradnak.

Cancelo, az al-Hilal védője a budapesti meccsen váratlanul középső hátvédként szerepelt, akkor két Varga Barnabás-fejes után is bizonytalannak tűnt – igaz, a győztes gólt ő szerezte az utolsó percekben.

Jók helyett még jobbak kerülhetnek a csapatba

Azóta megsérült, szeptember 16-án az ázsiai Bajnokok Ligájában kellett lecserélni. Joao Neves, a Paris Saint-Germain fiatal középpályása combhajlító-sérülés miatt tért vissza Párizsba rehabilitációra. 

A portugálok kerete így is elképesztően mély: a cserepadon olyan játékosok ülnek, akik bármely más válogatottban kezdők lennének, és Portugália legnagyobb ereje nem is Cristiano Ronaldóban, hanem a keret minőségében és mélységében rejlik. 

Martínez akár meccs közben is olyan játékosokat küldhet pályára, mint Goncalo Ramos, a Barcelona elleni BL-elődöntő párizsi hőse, Trincao, a Sporting közönségkedvence, vagy Francisco Conceicao, aki a nyáron 32 millió euróért szerződött a Juventushoz. Portugália igazi ereje ma már nem is Cristiano Ronaldóban, hanem a keret mélységében és minőségében rejlik.

