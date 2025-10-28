Az Arsenal legendás futballistája, Aaron Ramsey, aki nyár óta a mexikói Pumas UNAM csapatában játszik, október közepén kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán.

Aaron Ramsey kedvencének nyakörvéből több mint két hete nem jön GPS-jel

Fotó: aaronramsey@instagram

A 34 éves középpályás arról adott hírt, hogy eltűnt a kutyája, Halo a mexikói Guanajuato államban található a San Miguel de Allendében, a megtalálónak pedig 10 ezer eurós jutalmat ajánlott fel.

Ramsey 20 ezer eurót ajánlott kutyája megtalálójának

A walesi középpályás beagle-je sajnos azóta sem lett meg, így most Ramsey megduplázta a nyomravezetői díjat, 20 ezer eurót (7,5 millió forint) fizetne a megtalálónak.

Ha bármilyen híre van Halóról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Nagyon örülnénk, ha visszakapnánk. Mindannyian imádkozunk, hogy jól legyen, és hamarosan visszatérhessen hozzánk”

– írta Ramsey a közösségi oldalán, akinek a felesége már pesszimistább hangnemben posztolt az Instagramon.

„Még mindig nem találtuk meg Halót. Nem hiszem, hogy valaha is sikerülni fog” – írta a közösségi oldalán Colleen Ramsey, aki kiemelte, hogy a kutyus nyakörvén nyomkövető volt, de az eszköz október 9. óta nem semmilyen jelet.