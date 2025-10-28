Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Hallotta már?

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

Link másolása
Vágólapra másolva!
Aaron Ramsey, az Arsenal korábbi legendás játékosának eltűnt szeretett kutyája, ezért a követőit arra kérte, járjanak nyitott szemmel, hátha megtalálják a házi kedvencet. Ramsey beagle-je sajnos azóta sem került elő, ezért a walesi középpályás most 20 ezer eurót ajánlott annak, aki megtalálja a kutyáját.

Az Arsenal legendás futballistája, Aaron Ramsey, aki nyár óta a mexikói Pumas UNAM csapatában játszik, október közepén kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán. 

Aaron Ramsey kedvencének nyakörvéből több mint két hete nem jön GPS-jel
Aaron Ramsey kedvencének nyakörvéből több mint két hete nem jön GPS-jel
Fotó: aaronramsey@instagram

A 34 éves középpályás arról adott hírt, hogy eltűnt a kutyája, Halo a mexikói Guanajuato államban található a San Miguel de Allendében, a megtalálónak pedig 10 ezer eurós jutalmat ajánlott fel.

Ramsey 20 ezer eurót ajánlott kutyája megtalálójának

A walesi középpályás beagle-je sajnos azóta sem lett meg, így most Ramsey megduplázta a nyomravezetői díjat, 20 ezer eurót (7,5 millió forint) fizetne a megtalálónak. 

Ha bármilyen híre van Halóról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Nagyon örülnénk, ha visszakapnánk. Mindannyian imádkozunk, hogy jól legyen, és hamarosan visszatérhessen hozzánk” 

– írta Ramsey a közösségi oldalán, akinek a felesége már pesszimistább hangnemben posztolt az Instagramon.

„Még mindig nem találtuk meg Halót. Nem hiszem, hogy valaha is sikerülni fog” – írta a közösségi oldalán Colleen Ramsey, aki kiemelte, hogy a kutyus nyakörvén nyomkövető volt, de az eszköz október 9. óta nem semmilyen jelet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!