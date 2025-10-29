Live
Louis Saha, a Manchester United egykori támadója nagy rajongója a klubtól nyáron kölcsönbe távozott Marcus Rashfordnak. A francia kiválóság ennek ellenére keményen beleállt a Barcelonában parádés formában futballozó Rashfordba. Véleménye szerint az angol válogatott támadó semmibe vette a manchesteri szurkolókat.

Marcus Rashford tavaly összeveszett Rúben Amorimmal, így az angol válogatott támadó kikerült a Manchester United keretéből, tavasszal pedig az Aston Villa csapatában futballozott kölcsönben. A visszatérése után tudható volt, hogy Rashfordnak nem lesz helye a Unitedban, így hosszas huzavona után egyéves kölcsönszerződés keretében a Barcelonához igazolt. 

Marcus Rashford nem illett bele Rúben Amorim elképzeléseibe
Marcus Rashford nem illett bele Rúben Amorim elképzeléseibe
Fotó: Darren Staples/AFP

A 27 éves angol támadó egyelőre remekel a katalán csapatban, 13 mérkőzésen 12 gólban játszott szerepet és úgy tűnik, ismét élvezi a futballt. 

Rashford semmibe vette a szurkolókat?

A múlt vasárnapi el Clásicón a Barcelona 2-1-es vereséget szenvedett a Real Madrid otthonában, Rashford azonban gólpasszának köszönhetően most is a jobbak közé tartozott.

„Mindig is Marcus Rashford rajongója voltam, a képességei elképesztőek. Még a tehetségét is irigyeltem, és ráadásul kedves srác is” – nyilatkozta Louis Saha, aki 2004 és 2008 között futballozott a Manchester Unitedben.

Ugyanakkor nem szeretem azt a narratívát, amikor egy játékos elhagy egy olyan klubot, mint a Manchester United, máshol aztán jobb teljesítményt nyújt, utána meg Unitedet hibáztatja a korábbi kudarcaiért. Profiként megoldásokat kell találni, függetlenül attól, hogy a menedzser kedvel-e vagy sem” 

– utalt Saha arra, hogy Rashford nem jött ki jól Rúben Amorimmal, a csapat mostani edzőjével. 

Manchester United, Rúben Amorim
Rúben Amorim lemondott Marcus Rashfordról
Fotó: Oli Scarf/AFP

„Mindannyian szembesülünk olyan pillanatokkal, amikor teljesítenünk kell a pályán, de az ő reakciója nem volt megfelelő. 

Voltak pillanatok, amikor egy olyan játékost láttam, aki nem volt formában, és nem is akart ott lenni. Ez nem normális. Nem lehet így játszani. Kérheted az átigazolásodat, de amikor a pályán vagy, keményen kell dolgoznod. Ő nem dolgozott keményen, mert valami nem stimmelt, és boldogtalan volt” 

– folytatta Saha, aki 124 meccsen 42 gólt lőtt a Manchester United játékosaként. 

Louis Saha
A francia Louis Saha remek éveket töltött a Manchester Unitednál
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Nem szabad hagynod, hogy bármi elvegye az örömödet a pályán, mert felelősséggel tartozol a szurkolóidnak. 

Nem a menedzserről vagy a tulajdonosokról van szó, hanem több ezer emberről, akik fizetnek a jegyért. Dühös vagyok, mert ez pazarlásnak tűnik és a felelősségteljesség hiányát jelzi. Most nagyon örülök neki, mint futballistának, nemcsak magam miatt, hanem a világ minden táján élő barcelonai szurkolók miatt is, akik most élvezhetik egy fantasztikus játékos játékát. De természetesen, mint Manchester United-szurkoló, dühös vagyok” 

– tette hozzá a 47 éves Saha, aki két bajnoki címet, egy Ligakupát, valamint egy Bajnokok Ligáját nyert a Manchester Uniteddal. 

