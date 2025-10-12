Marcus Rashford csak júliusban csatlakozott a Barcelona csapatához, ám a spanyol címvédő állítólag már döntött a jövőjéről. A Manchester Unitedtől kölcsönvett csatár az elmúlt hetekben formába lendült, amivel máris meggyőzte a katalán klub vezetőségét.

Marcus Rashford és Robert Lewandowski a Newcastle United ellen

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Rashford maradhat, de Lewandowskinak mennie kell

Az angol válogatott csatár eddig három gólt és öt gólpasszt jegyzett, az elmúlt egy hónapban gyakorlatilag egy meccs kivétel mindig főszereplő volt. A Valencia ellen asszisztnak örülhetett, majd hosszú idő után duplázott újra a Bajnokok Ligájában, aztán zsinórban három tétmeccsen adott egy-egy gólpasszt, múlt hétvégén pedig megszerezte első gólját a spanyol bajnokságban, igaz, a Barcelona nagy verésbe szaladt bele Sevillában.

A spanyol Sport értesülései szerint Rashford a munkamoráljával és a tehetségével valósággal lenyűgözött mindenkit Barcelonában, ezért a spanyolok készek élni a szerződésébe foglalt kivásárlási opcióval. Rashfordot mintegy 30-35 millió euróért szerezheti meg végleg a Barca a szezon végén, azonban a klub vezetősége egyelőre nem akarja elsietni a döntést. A klub sportigazgatója, Deco több interjúban is megerősítette már, hogy addig nem kezdenek tárgyalásokba a Manchester Uniteddel, amíg nem döntöttek a játékos jövőjéről. Mivel a gránátvörös-kékek minden eshetőségre nyitottak, így az sem kizárt, hogy először csak meghosszabbítanák a kölcsönszerződés időtartamát, vagy újra tárgyalnák az esetleges végleges átigazolás feltételeit, hogy még kedvezőbb áron szerezhessék meg az angol válogatott támadót.

Robert Lewandowski a Sevilla ellen tizenegyest rontott

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Robert Lewandowski viszont minden bizonnyal az idény végén kénytelen lesz távozni Barcelonából, miután a klub nem akarja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. A spanyol Sport című lap beszámolója szerint a 37 éves lengyel csatár teljesítménye látványosan visszaesett az elmúlt időszakban, ráadásul a kora és a letámadásokban nyújtott teljesítménye miatt sem számít már nélkülözhetetlennek Hansi Flick csapatában.

A beszámoló szerint a klub már keresi Lewandowski utódját, állítólag a kiszemeltek között van az Atlético Madrid világbajnok játékosa, Julián Álvarez és a Levante fiatal tehetsége, Karl Etta Eyong is. A cikk szerint a Borussia Dortmund és a Bayern München egykori sztárja előtt két lehetőség áll a távozás esetén: vagy egy-két évre egy másik európai élcsapathoz szerződik – állítólag az AC Milan érdeklődik iránta –, vagy pedig befejezi profi pályafutását, ugyanis a szaúdi átigazolás nem opció a számára.