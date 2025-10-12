Marcus Rashford csak júliusban csatlakozott a Barcelona csapatához, ám a spanyol címvédő állítólag már döntött a jövőjéről. A Manchester Unitedtől kölcsönvett csatár az elmúlt hetekben formába lendült, amivel máris meggyőzte a katalán klub vezetőségét.
Rashford maradhat, de Lewandowskinak mennie kell
Az angol válogatott csatár eddig három gólt és öt gólpasszt jegyzett, az elmúlt egy hónapban gyakorlatilag egy meccs kivétel mindig főszereplő volt. A Valencia ellen asszisztnak örülhetett, majd hosszú idő után duplázott újra a Bajnokok Ligájában, aztán zsinórban három tétmeccsen adott egy-egy gólpasszt, múlt hétvégén pedig megszerezte első gólját a spanyol bajnokságban, igaz, a Barcelona nagy verésbe szaladt bele Sevillában.
A spanyol Sport értesülései szerint Rashford a munkamoráljával és a tehetségével valósággal lenyűgözött mindenkit Barcelonában, ezért a spanyolok készek élni a szerződésébe foglalt kivásárlási opcióval. Rashfordot mintegy 30-35 millió euróért szerezheti meg végleg a Barca a szezon végén, azonban a klub vezetősége egyelőre nem akarja elsietni a döntést. A klub sportigazgatója, Deco több interjúban is megerősítette már, hogy addig nem kezdenek tárgyalásokba a Manchester Uniteddel, amíg nem döntöttek a játékos jövőjéről. Mivel a gránátvörös-kékek minden eshetőségre nyitottak, így az sem kizárt, hogy először csak meghosszabbítanák a kölcsönszerződés időtartamát, vagy újra tárgyalnák az esetleges végleges átigazolás feltételeit, hogy még kedvezőbb áron szerezhessék meg az angol válogatott támadót.
Robert Lewandowski viszont minden bizonnyal az idény végén kénytelen lesz távozni Barcelonából, miután a klub nem akarja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. A spanyol Sport című lap beszámolója szerint a 37 éves lengyel csatár teljesítménye látványosan visszaesett az elmúlt időszakban, ráadásul a kora és a letámadásokban nyújtott teljesítménye miatt sem számít már nélkülözhetetlennek Hansi Flick csapatában.
A beszámoló szerint a klub már keresi Lewandowski utódját, állítólag a kiszemeltek között van az Atlético Madrid világbajnok játékosa, Julián Álvarez és a Levante fiatal tehetsége, Karl Etta Eyong is. A cikk szerint a Borussia Dortmund és a Bayern München egykori sztárja előtt két lehetőség áll a távozás esetén: vagy egy-két évre egy másik európai élcsapathoz szerződik – állítólag az AC Milan érdeklődik iránta –, vagy pedig befejezi profi pályafutását, ugyanis a szaúdi átigazolás nem opció a számára.
Lewandowski az elmúlt idényben 42 gólig jutott, míg a jelenlegi kiírásban 4 találat szerepel eddig a neve mellett.
