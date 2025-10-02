Live
Orbán Viktor: A helyzet súlyos

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában a Napoli 2-1-re nyert a Sporting Lisszabon ellen. A mérkőzést a Manchester Unitedtől kölcsönvett Rasmus Höjlund döntötte el. A két gólt szerző dán csatárt a meccs után a közösségi médiában éltették, egyúttal nagyot belerúgva a szebb napokat megélt angol sztárcsapatba.

A Napoli győzelmét korábbi manchesteri sztárok döntötték el, ugyanis Rasmus Höjlund mindkét gólja előtt a City legendája, Kevin de Bruyne adta a gólpasszt. Az olasz csapat ezzel megszerezte első győzelmét a BL alapszkaszában, a mérkőzés után a meccs hősét mélttták a közösségi médiában a szurkolók.

Rasmus Höjlund volt a Napoli hőse
Rasmus Höjlund volt a Napoli hőse
Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

Rasmus Höjlund megássa Rúben Amorim sírját Manchesterben?

A 22 éves dán válogatott támadónak a Manchester Unitedben nagyon nem ment a játék, ám a Napoliban ebben a szezonban már a Serie A-ban is betalált, a BL-ben pedig duplázott a Sportng ellen. Ezek után több sem kellett a szurkolóknak, méltatni kezdték a csatárt, bár inkább a Manchester Unitedbe és annak vezetőedzőjébe, a pocsék méreggel rendelkező Rúben Amorimba rúgtak bele nagyokat a kommentszekcióban. Íme, néhány a legemlékezetesebb megjegyzésekből:

  • „Höjlund két gólt szerzett a BL-ben, ezzel megásta a sírját Amorimnak és a Manchester Unitednek.”
  • „A srác szétzúzza a Manchester Unitedet.”
  • „A Manchester United volt a probléma.”
  • „Amióta elhagyta Angliát, remekül teljesít.”

A Napoli véglegesen is szerződtetheti a dán játékost, de ezt csak akkor teheti meg, ha a következő szezonban kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába.

A Manchester United idén egyetlen európai kupasorozatban sem érdekelt, a Premier League-ben hat fordulót követően csupán a 14. helyen áll, és ha így folytatja, ismét lemarad a nemzetközi kupaindulásról.

