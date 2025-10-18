A második helyen álló RB Leipzig, amelynél Gulácsi Péter és a Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót, immár hat kör óta veretlen.

Az RB Leipzig újabb meccset nyert

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Menetel az RB Leipzig, Dárdai nélkül kapott ki a Wolfsburg

A Dárdai Bencét nélkülöző VfL Wolfsburg viszont hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló VfB Stuttgarttól, így sorozatban negyedszer kapott ki és már hat bajnoki találkozó óta nyeretlen. A magyar válogatott középpályás a kispadról nézte végig a meccset – számolt be róla az MTI.

Bundesliga, 7. forduló:

1. FC Köln-FC Augsburg 1-1 (0-0)

FSV Mainz-Bayer Leverkusen 3-4 (1-3)

RB Leipzig-Hamburger SV 2-1 (1-0)

Heidenheim-Werder Bremen 2-2 (0-0)

VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart 0-3 (0-1)

