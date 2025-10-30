Míg az RB Leipzig kedd este a harmadosztályú Cottbus otthonában vendégeskedett és győzött 4-1-re a Német Kupában, addig Kevin Kampl a gárda keretében sem szerepelt. Ez nem először fordult elő Gulácsi Péter és Willi Orbán szlovén csapattársával, de most szomorú oka volt a kimaradásának: elvesztette 51 éves bátyját, Seki, aki korábban szintén futballista volt.

Az RB Leipzig játékosa, Kevin Kampl a testvérét gyászolja

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Az RB Leipzig futballistája, Kevin Kampl gyászol

A lipcsei játékos testvére tragikus hirtelenséggel hunyt el. Mint azt Kampl felidézte, néhány hete még együtt szövögették a jövőre vonatkozó terveket.

A válogatottszünetben találkoztunk Mallorcán. Azt terveztük, mit csinálunk majd, ha abbahagyom a focit. Megöleltük egymást, akkor még nem tudtam, hogy soha többé nem láthatom

– nyilatkozta a Bildnek a 35 éves futballista.

Kampl egy videót is megosztott a bátyjáról, így búcsúzott tőle a közösségi médiafelületein:

„Drága bátyám.... Te voltál a legjobb barátom... A legjobb testvér, fiú, apa és nagybácsi, akit csak kívánhattam az életben!!! Szavakkal nem lehet elmondani, mennyire szeretlek! Köszönök mindent, nélküled soha nem lennék az az ember, aki ma vagyok.”

A videó kommentszekciójában rengetegen a támogatásukról biztosították a középpályást, többek között a klubja, az RB Leipzig is.