A Real Madrid szerzett vezetést a rangadón, Xabi Alonso együttese Kylian Mbappé góljával került előnybe, ám Fermín López révén a Barcelona egyenlíteni tudott. Jude Bellingham a szünet előtt aztán betalált, majd Mbappé akár le is zárhatta volna a rangadót, de a második játékrész elején 11-est rontott. Végül maradt a 2-1, de a hajrában Pedrit kiállították, majd elszabadultak az indulatok a kispadoknál.

Balhéval ért véget a Real Madrid és a Barcelona rangadója

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Rendőröknek is közbe kellett lépniük a Real Madrid és a Barcelona meccsén

A Real brazil sztárja, Vinícius Júnior remekül játszott, ám a balhés természetű játékos nagyon rosszul fogadta, amikor Xabi Alonso a hajrához érve lecserélte. A 25 éves sztár végig mondta a magáét, miközben vonult le a pályáról, majd eltűnt a játékoskijáróban, de később aztán visszatért a kispadhoz.

Az indulatok aztán Pedri kiállítása után szabadultak el, a kispadoknál Vinícius újra a figyelem középpontjába került. A brazil összeszólalkozott Eric Garciával,

majd pillanatok alatt tömegjelenet alakult ki, és a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia, hogy szétválassza a dühöngő feleket.

A pályán is folytatódott a csetepaté, Carvajal és Vinícius is azt mutatta Yamalnak, hogy túl sokat beszél. A Real brazilja állítólag azzal hergelte még a Barca tinisztárját, hogy csupán visszapasszokat adott a meccsen, és csak a száját járatta futballozás helyett. Végül az indulatok nagy nehezen lecsillapodtak, és a győztes csapat játékosai ünnepelni kezdtek a pálya közepén.

A Real Madrid négy tétmérkőzés után győzte le riválisát és öt pont az előnye a tabellán a katalánok előtt.

