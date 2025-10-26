Ami a tabellán elfoglalt helyezést illeti, a Real Madrid várhatta előnyből a vasárnapi El Clásicót, Xabi Alonso együttese a mérkőzés előtt két ponttal előzte meg a második helyen álló Barcelonát. Hansi Flick csapata egy győzelemmel előzhetett, és a katalánoknak volt is okuk a bizakodásra, hiszen az előző idényben az összes Clásicójukat megnyerték, igaz, akkor még Carlo Ancelotti irányította a madridiakat. A mérkőzést szinte már megszokott módon balhé előzte meg, a Barcelona vezetőedzője az előző meccsen kapott piros lapja miatt nem ülhetett le a kispadra, még a csapat fellebbezését követően sem, amelyet a sportbíróság is elutasított. Flick helyét így a német szakember helyettese és honfitársa, Marcus Sorg foglalta el a kispadon.

A Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford kezdett a Real Madrid ellen

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Mbappé újabb gólt szerzett, a Real Madrid vezetett az első félidőben

Mindkét csapat kezdőjében hemzsegtek a sztárok, és először fordult elő olyan, hogy a két együttes kezdőjében egyaránt szerepelt angol játékos (Real Madrid – Jude Bellingham, Barcelona – Marcus Rashford) egy El Clásicón. A sérülteket illetően a vendégek álltak sokkal rosszabbul, a katalánoknál többek között Lewandowski, Raphinha, Olmo és Christensen is kénytelen volt kihagyni a meccset.

🚨 𝐋𝐈𝐍𝐄𝐔𝐏:



▪️𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Vinicius, Bellingham, Güler; Mbappé.



▪️𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀: Szczesny, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Peri, Fermín; Rashford, Ferran, Lamine Yamal. pic.twitter.com/iKCuSFIzN2 — FOOTY HUB (@footy_hubX) October 26, 2025

Őrületes iramban kezdődött a meccs, a Real pedig már a találkozó elején 11-est kapott, miután Vinícius esett el a 16-oson belül Yamal mellett.

A játékvezető a VAR-monitoron visszanézte az esetet, de végül visszavonta az ítéletet,

mert először a brazil szélső rúgott bele riválisába, nem pedig fordítva. A 9. percben Yamal vezette rá a labdát Carrerasra, majd lőtt, de Courtois-nak nem kellett közbeavatkoznia, mert a labda jócskán elzúgott a jobb felső sarok mellett.

Drámai jelenetekkel indult a Real Madrid-Barcelona rangadó

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A 12. percben úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Real. Arda Güler labdaszerzése után Mbappé lecsapott, és egy pattanás után óriási bombagólt zúdított a kapuba. Igen ám, de megint korán örültek a madridiak, mert les előzte meg a támadást, így a francia csatár találatát nem adták meg.

A Barcelona lényegesen többet birtokolta a labdát, ugyanakkor ismét a Real szerzett gólt, és ezt már nem lehetett elvenni Mbappétól. Bellingham ugratta ki a leshatáron a világbajnok sztárt, aki magabiztosan lőtt a jobb alsóba, megszerezve 11. bajnoki találatát.

A 25. percben Bellingham lövése akadt be kis híján, a Cubarsín irányt változtató labdája végül elpattogott a bal kapufa mellett. Hiába a Barca-fölény, a 29. percben ismét Mbappé villant, ezúttal éles szögből leadott lövését ütötte szögletre Szczesny, majd Huijsen kísérletét is nagy bravúrral hárította a lengyel kapus.