Ami a tabellán elfoglalt helyezést illeti, a Real Madrid várhatta előnyből a vasárnapi El Clásicót, Xabi Alonso együttese a mérkőzés előtt két ponttal előzte meg a második helyen álló Barcelonát. Hansi Flick csapata egy győzelemmel előzhetett, és a katalánoknak volt is okuk a bizakodásra, hiszen az előző idényben az összes Clásicójukat megnyerték, igaz, akkor még Carlo Ancelotti irányította a madridiakat. A mérkőzést szinte már megszokott módon balhé előzte meg, a Barcelona vezetőedzője az előző meccsen kapott piros lapja miatt nem ülhetett le a kispadra, még a csapat fellebbezését követően sem, amelyet a sportbíróság is elutasított. Flick helyét így a német szakember helyettese és honfitársa, Marcus Sorg foglalta el a kispadon.
Mbappé újabb gólt szerzett, a Real Madrid vezetett az első félidőben
Mindkét csapat kezdőjében hemzsegtek a sztárok, és először fordult elő olyan, hogy a két együttes kezdőjében egyaránt szerepelt angol játékos (Real Madrid – Jude Bellingham, Barcelona – Marcus Rashford) egy El Clásicón. A sérülteket illetően a vendégek álltak sokkal rosszabbul, a katalánoknál többek között Lewandowski, Raphinha, Olmo és Christensen is kénytelen volt kihagyni a meccset.
Őrületes iramban kezdődött a meccs, a Real pedig már a találkozó elején 11-est kapott, miután Vinícius esett el a 16-oson belül Yamal mellett.
A játékvezető a VAR-monitoron visszanézte az esetet, de végül visszavonta az ítéletet,
mert először a brazil szélső rúgott bele riválisába, nem pedig fordítva. A 9. percben Yamal vezette rá a labdát Carrerasra, majd lőtt, de Courtois-nak nem kellett közbeavatkoznia, mert a labda jócskán elzúgott a jobb felső sarok mellett.
A 12. percben úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Real. Arda Güler labdaszerzése után Mbappé lecsapott, és egy pattanás után óriási bombagólt zúdított a kapuba. Igen ám, de megint korán örültek a madridiak, mert les előzte meg a támadást, így a francia csatár találatát nem adták meg.
A Barcelona lényegesen többet birtokolta a labdát, ugyanakkor ismét a Real szerzett gólt, és ezt már nem lehetett elvenni Mbappétól. Bellingham ugratta ki a leshatáron a világbajnok sztárt, aki magabiztosan lőtt a jobb alsóba, megszerezve 11. bajnoki találatát.
A 25. percben Bellingham lövése akadt be kis híján, a Cubarsín irányt változtató labdája végül elpattogott a bal kapufa mellett. Hiába a Barca-fölény, a 29. percben ismét Mbappé villant, ezúttal éles szögből leadott lövését ütötte szögletre Szczesny, majd Huijsen kísérletét is nagy bravúrral hárította a lengyel kapus.
A 34. percben a címvédő egyenlíthetett volna, Ferrán Torres lövésére azonban le tudott érni Courtois. Egy perccel később máris a túloldalon alakult ki helyzet, ám Vinícius nyesését védeni tudta Szczesny. A 38. percben Güler hibázott a 16-os előterében, a Barca labdát szerzett és egyenlített. Rashford passzolt Fermín Lópezhez, az Olimpiakosz ellen mesterhármasig jutó középpályás pedig állítgatás nélkül a léc alá bombázott. A Barcelona egyenlítése után jött az újabb fordulat, a hazai csapat ismét vezetést szerzett. Vinícius húzott el a bal szélen, az alapvonal vonal előtt magasan középre ívelt, a labdát Militao középre fejelte, az érkező Bellingham pedig közvetlen közelről belőtte a második Real-gólt. A szünet előtt Mbappé szerzett egy újabb lesgólt, de az eredmény már nem változott, 2-1-re vezetett Xabi Alonso csapata.
Mbappé 11-est rontott, botránnyal ért véget a meccs
Barcelona-lövéssel kezdődött a második félidő, majd a Real Madrid kapott 11-est, miután Eric García kezében elakadt a labda a 16-oson belül. A vendégek játékosának keze ugyan nem kereste a labdát, de mégis akadályozta annak útját, Cesar Soto Grado a videózás után megadta a 11-est.
Mbappé állt a labda mögé, azonban Szczesny kivédte a büntetőt, maradt a 2-1.
Nem sokkal később Fermín egyenlíthetett volna, de nagy szólója után Courtois kezébe emelte a labdát, a belga kapus könnyedén hárított, holott a középpályás passzolhatott is volna.
A folytatásban a Barcelona fokozta a nyomást, a Real fegyelmezetten védekezett és kontrákkal próbált veszélyeztetni.
A 72. percben Viníciust lecserélte Xabi Alonso, amit őrjöngve fogadott a brazil,
majd eltűnt a játékoskijáróban, de később visszatért a kispadhoz.
A hajrában is a Barcelona birtokolta többet a labdát, de a katalánok nem tudták feltörni a madridi védelmet, az idő pedig vészesen fogyott. A 80. percben remek kontrával ment el a Real, Mbappéval szemben azonban Araújo remekül védekezett. A 88. percben Mbappé be tudta csapni Araújót, azonban a lövése gyengére sikeredett, Szczesnynek végül nem kellett közbeavatkoznia. Egy perccel később Yamal ívelt Koundéhoz, a francia védő azonban nem tudta jól levenni a labdát, amely így Courtois zsákmánya lett.
A jelzett hosszabbítás 9 perc volt, a Barca nyomott az egyenlítésért, a Real pedig ellentámadásból próbálta bevinni a végső csapást.
Az utolsó pillanatban Pedrit kiállították, majd a két kispadnál robbant ki balhé, még a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia.
Nem meglepő módon Vinícius is benne volt a civakodásban, majd a bíró lefújta a meccset. A lefújást követően még a pályán is volt némi tömegjelenet. A meccset a Real nyerte 2-1-re, ezzel Xabi Alonso csapata öt ponttal vezeti a tabellát a Barcelona előtt.
