A La Liga 10. fordulójának csúcsrangadója fordulatos mérkőzést hozott. A Real Madrid 2-1-re nyert a Barcelona ellen, a mérkőzés azonban botrányos tömegjelenettel ért véget.

Ami a tabellán elfoglalt helyezést illeti, a Real Madrid várhatta előnyből a vasárnapi El Clásicót, Xabi Alonso együttese a mérkőzés előtt két ponttal előzte meg a második helyen álló Barcelonát. Hansi Flick csapata egy győzelemmel előzhetett, és a katalánoknak volt is okuk a bizakodásra, hiszen az előző idényben az összes Clásicójukat megnyerték, igaz, akkor még Carlo Ancelotti irányította a madridiakat. A mérkőzést szinte már megszokott módon balhé előzte meg, a Barcelona vezetőedzője az előző meccsen kapott piros lapja miatt nem ülhetett le a kispadra, még a csapat fellebbezését követően sem, amelyet a sportbíróság is elutasított. Flick helyét így a német szakember helyettese és honfitársa, Marcus Sorg foglalta el a kispadon.

A Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford kezdett a Real Madrid ellen
A Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford kezdett a Real Madrid ellen
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Mbappé újabb gólt szerzett, a Real Madrid vezetett az első félidőben

Mindkét csapat kezdőjében hemzsegtek a sztárok, és először fordult elő olyan, hogy a két együttes kezdőjében egyaránt szerepelt angol játékos (Real Madrid – Jude Bellingham, Barcelona – Marcus Rashford) egy El Clásicón. A sérülteket illetően a vendégek álltak sokkal rosszabbul, a katalánoknál többek között Lewandowski, Raphinha, Olmo és Christensen is kénytelen volt kihagyni a meccset.

Őrületes iramban kezdődött a meccs, a Real pedig már a találkozó elején 11-est kapott, miután Vinícius esett el a 16-oson belül Yamal mellett. 

A játékvezető a VAR-monitoron visszanézte az esetet, de végül visszavonta az ítéletet, 

mert először a brazil szélső rúgott bele riválisába, nem pedig fordítva. A 9. percben Yamal vezette rá a labdát Carrerasra, majd lőtt, de Courtois-nak nem kellett közbeavatkoznia, mert a labda jócskán elzúgott a jobb felső sarok mellett.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 26 , 2025.
Drámai jelenetekkel indult a Real Madrid-Barcelona rangadó
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A 12. percben úgy tűnt, megszerezte a vezetést a Real. Arda Güler labdaszerzése után Mbappé lecsapott, és egy pattanás után óriási bombagólt zúdított a kapuba. Igen ám, de megint korán örültek a madridiak, mert les előzte meg a támadást, így a francia csatár találatát nem adták meg. 

A Barcelona lényegesen többet birtokolta a labdát, ugyanakkor ismét a Real szerzett gólt, és ezt már nem lehetett elvenni Mbappétól. Bellingham ugratta ki a leshatáron a világbajnok sztárt, aki magabiztosan lőtt a jobb alsóba, megszerezve 11. bajnoki találatát. 

A 25. percben Bellingham lövése akadt be kis híján, a Cubarsín irányt változtató labdája végül elpattogott a bal kapufa mellett. Hiába a Barca-fölény, a 29. percben ismét Mbappé villant, ezúttal éles szögből leadott lövését ütötte szögletre Szczesny, majd Huijsen kísérletét is nagy bravúrral hárította a lengyel kapus.

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Estadio Santiago Bernabeu on October 26, 2025 in Madrid, Spain.
A szenzációs formában lévő Mbappé szerzett vezetést a Realnak
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A 34. percben a címvédő egyenlíthetett volna, Ferrán Torres lövésére azonban le tudott érni Courtois. Egy perccel később máris a túloldalon alakult ki helyzet, ám Vinícius nyesését védeni tudta Szczesny. A 38. percben Güler hibázott a 16-os előterében, a Barca labdát szerzett és egyenlített. Rashford passzolt Fermín Lópezhez, az Olimpiakosz ellen mesterhármasig jutó középpályás pedig állítgatás nélkül a léc alá bombázott. A Barcelona egyenlítése után jött az újabb fordulat, a hazai csapat ismét vezetést szerzett. Vinícius húzott el a bal szélen, az alapvonal vonal előtt magasan középre ívelt, a labdát Militao középre fejelte, az érkező Bellingham pedig közvetlen közelről belőtte a második Real-gólt. A szünet előtt Mbappé szerzett egy újabb lesgólt, de az eredmény már nem változott, 2-1-re vezetett Xabi Alonso csapata.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham (2L) scores his team's second goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 26 , 2025.
Fermín López egyenlítése után Jude Bellingham újra vezetést szerzett a Realnak
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Mbappé 11-est rontott, botránnyal ért véget a meccs

Barcelona-lövéssel kezdődött a második félidő, majd a Real Madrid kapott 11-est, miután Eric García kezében elakadt a labda a 16-oson belül. A vendégek játékosának keze ugyan nem kereste a labdát, de mégis akadályozta annak útját, Cesar Soto Grado a videózás után megadta a 11-est. 

Mbappé állt a labda mögé, azonban Szczesny kivédte a büntetőt, maradt a 2-1. 

Nem sokkal később Fermín egyenlíthetett volna, de nagy szólója után Courtois kezébe emelte a labdát, a belga kapus könnyedén hárított, holott a középpályás passzolhatott is volna.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe shoots from the penalty shot but fails to score during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 26 , 2025.
Mbappé kihagyta a 11-est a második félidő elején
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A folytatásban a Barcelona fokozta a nyomást, a Real fegyelmezetten védekezett és kontrákkal próbált veszélyeztetni. 

A 72. percben Viníciust lecserélte Xabi Alonso, amit őrjöngve fogadott a brazil, 

majd eltűnt a játékoskijáróban, de később visszatért a kispadhoz. 

A hajrában is a Barcelona birtokolta többet a labdát, de a katalánok nem tudták feltörni a madridi védelmet, az idő pedig vészesen fogyott. A 80. percben remek kontrával ment el a Real, Mbappéval szemben azonban Araújo remekül védekezett. A 88. percben Mbappé be tudta csapni Araújót, azonban a lövése gyengére sikeredett, Szczesnynek végül nem kellett közbeavatkoznia. Egy perccel később Yamal ívelt Koundéhoz, a francia védő azonban nem tudta jól levenni a labdát, amely így Courtois zsákmánya lett.

A jelzett hosszabbítás 9 perc volt, a Barca nyomott az egyenlítésért, a Real pedig ellentámadásból próbálta bevinni a végső csapást. 

Az utolsó pillanatban Pedrit kiállították, majd a két kispadnál robbant ki balhé, még a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia. 

Nem meglepő módon Vinícius is benne volt a civakodásban, majd a bíró lefújta a meccset. A lefújást követően még a pályán is volt némi tömegjelenet. A meccset a Real nyerte 2-1-re, ezzel Xabi Alonso csapata öt ponttal vezeti a tabellát a Barcelona előtt.

