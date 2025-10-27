A brazil támadó látványosan dühöngött, amikor a 72. percben lecserélték: végigsétált Alonso mellett, egyenesen az öltözőbe vonult, majd percekkel később visszatért a kispadra. A mérkőzés után a Barcelona fiatalját, Lamine Yamalt is megpróbálta számon kérni, akitől el kellett választani. Még a rendőröknek is akadt dolga. a Real Madrid

A Real Madrid és a Barcelona meccse mindig ad témát

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Real Madrid nyert, de a balhé nem maradt el

A Real Madrid nem engedte kibontakozni a Barcelonát, ezért a katalánok nem tudtak hatékonyak lenni. Eközben Vinícius újabb kitörése hatással lehet a jövőjére is, ugyanis a brazilnak jövő nyáron jár le a szerződése, és a hosszabbításról szóló tárgyalások megrekedtek.

Xabi Alonso azt mondta, beszélni fog Vinícius Júniorral a játékos dühös reakciójáról. A brazil előbb ismételten magára mutogatott, mintha megkérdőjelezné, hogy tényleg őt veszik le, majd kiabált és nevetett, mielőtt elkerülte volna Alonsót az oldalvonalnál, és egyenesen az öltözőbe ment.

🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

„A meccs sok pozitívumára és Vini jó dolgaira fogok koncentrálni” – mondta Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. „Természetesen beszélni fogunk, de nem szeretném elvonni a figyelmet arról, ami igazán fontos. Beszélni fogunk róla, a nagyszerű mérkőzés összefüggésében. Vini sokat tett hozzá. Ez egy fontos, megérdemelt győzelem… Fontos érzés, hogy nagy meccseken versenyképes csapat vagyunk. A többit majd megbeszéljük.”

A Barcelona középpályása, Frenkie de Jong bírálta Dani Carvajalt, amiért a Real Madrid játékosa provokálta Lamine Yamalt a feszült hangulatú el Clásico végén. A spanyol védő nem volt egyedül, hiszen Courtois és Vinícius is nekiesett Yamalnak.

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

Yamalt a mérkőzés során végig kifütyülték a madridi szurkolók, mivel a hét elején azt sugallta, hogy a Real Madrid gyakran vitatható játékvezetői döntésekből profitál, mégis állandóan panaszkodnak.

A Real Madrid játékosa, Dani Carvajal a mérkőzés végén odalépett Yamalhoz, és kézmozdulatokat tett felé, ami hozzájárulhatott a játékosok közti összetűzésekhez. Carvaja és Vinícius is azt mutogatta, hogy a fiatal focista sokat beszél.