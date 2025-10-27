A brazil támadó látványosan dühöngött, amikor a 72. percben lecserélték: végigsétált Alonso mellett, egyenesen az öltözőbe vonult, majd percekkel később visszatért a kispadra. A mérkőzés után a Barcelona fiatalját, Lamine Yamalt is megpróbálta számon kérni, akitől el kellett választani. Még a rendőröknek is akadt dolga. a Real Madrid
A Real Madrid nyert, de a balhé nem maradt el
A Real Madrid nem engedte kibontakozni a Barcelonát, ezért a katalánok nem tudtak hatékonyak lenni. Eközben Vinícius újabb kitörése hatással lehet a jövőjére is, ugyanis a brazilnak jövő nyáron jár le a szerződése, és a hosszabbításról szóló tárgyalások megrekedtek.
Xabi Alonso azt mondta, beszélni fog Vinícius Júniorral a játékos dühös reakciójáról. A brazil előbb ismételten magára mutogatott, mintha megkérdőjelezné, hogy tényleg őt veszik le, majd kiabált és nevetett, mielőtt elkerülte volna Alonsót az oldalvonalnál, és egyenesen az öltözőbe ment.
„A meccs sok pozitívumára és Vini jó dolgaira fogok koncentrálni” – mondta Alonso a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. „Természetesen beszélni fogunk, de nem szeretném elvonni a figyelmet arról, ami igazán fontos. Beszélni fogunk róla, a nagyszerű mérkőzés összefüggésében. Vini sokat tett hozzá. Ez egy fontos, megérdemelt győzelem… Fontos érzés, hogy nagy meccseken versenyképes csapat vagyunk. A többit majd megbeszéljük.”
A Barcelona középpályása, Frenkie de Jong bírálta Dani Carvajalt, amiért a Real Madrid játékosa provokálta Lamine Yamalt a feszült hangulatú el Clásico végén. A spanyol védő nem volt egyedül, hiszen Courtois és Vinícius is nekiesett Yamalnak.
Yamalt a mérkőzés során végig kifütyülték a madridi szurkolók, mivel a hét elején azt sugallta, hogy a Real Madrid gyakran vitatható játékvezetői döntésekből profitál, mégis állandóan panaszkodnak.
A Real Madrid játékosa, Dani Carvajal a mérkőzés végén odalépett Yamalhoz, és kézmozdulatokat tett felé, ami hozzájárulhatott a játékosok közti összetűzésekhez. Carvaja és Vinícius is azt mutogatta, hogy a fiatal focista sokat beszél.
„Ha Carvajal beszélni akart Laminnal, megtehette volna négyszemközt” – mondta De Jong az újságíróknak a mérkőzés után. „Ha úgy gondolja, hogy Yamalnak nem kellett volna ilyeneket mondania, felhívhatta volna. Csapattársak a spanyol válogatottban, ismerik egymást. Miért kell ebből jelenetet csinálni a pályán?”
„Lamine nem mondta, hogy ők lopnak – legalábbis nem közvetlenül” – mondta De Jong. „Ott volt a Kings League adásában, ahol sokan beszélnek, mondanak mindenfélét, de én nem hallottam, hogy pontosan ezt mondta volna. Megértem a madridi játékosokat, de a reakció túlzó volt.”
A Barcelona segédedzője, Marcus Sorg – aki az eltiltott Hansi Flick helyett irányított – úgy vélte, hogy a közönség viselkedése némileg hatással volt a fiatal játékosra.
A madridi középpályás, Aurélien Tchouaméni elárulta, hogy Yamal megjegyzései plusz motivációt adtak a csapatnak a rangadóra készülve:
„Személy szerint tetszett – csak szavak, nincs bennük rosszindulat, de kicsit még jobban felpörgetett minket. Ha Lamine beszélni akar, hát beszéljen, nincs ezzel baj.”
