Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Nem semmi!

150 millió egy panelért? Fotókon a 3 legdrágább panellakás Budapesten

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap délután 16:15-től rendezik a szezon első El Clásicóját, melyen a Real Madrid fogadja a Barcelona csapatát a Santiago Bernabéu Stadionban. A találkozó előtt a Real Madrid-szurkolók fantasztikus hírt kaptak, ugyanis a csapat három kulcsjátékosa is felépült sérüléséből.

A katalán csapat számára nem ígérkezik egyszerűnek a Real Madrid elleni mérkőzés, ugyanis eltiltás miatt nem lehet ott a kispadon Hansi Flick vezetőedző, mellette pedig sérülés miatt nem léphet pályára a brazil Raphinha, a lengyel Robert Lewandowski, a spanyol válogatott Dani Olmo, valamint az első számú kapus Joan Garcia sem bevethető. 

Hansi Flick csak a lelátóról nézheti a Real Madrid elleni meccset
Hansi Flick csak a lelátóról nézheti a Real Madrid elleni meccset
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Madridi oldalon viszont kellemes gondokkal kell szembe néznie Xabi Alonso vezetőedzőnek, a baszk szakember ugyanis három kulcsjátékosát is visszakapta az El Clásico előtt. 

A Real Madrid-szurkolók szenzációs hírt kaptak

A The Athletic azt írja, hogy Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal és Dean Huijsen is ott lehet a Barcelona elleni mérkőzésen. Alexander-Arnold a múlt hónapban a Marseille elleni BL-meccsen szenvedett combizom-sérülést, ezért kihagyta a Real legutóbbi hét mérkőzését, míg Carvajal és Huijsen szintén izomsérülések miatt nem állhattak rendelkezésre. Mellettük még a legutóbbi két meccset izomproblémák miatt kihagyó Dani Ceballos is bevethető, így Xabi Alonso remek csapatot állíthat ki vasárnap délután. 

Szinte minden játékos, aki nem tudott pályára lépni a Juventus ellen, most ott van a keretben” 

– nyilatkozta Xabi Alonso a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. 

Trent Alexander-Arnold visszatérhet a Real Madridba
Trent Alexander-Arnold visszatérhet a Real Madridba
Fotó: Oscar del Pozo/AFP

„Abból indulok ki, hogy a keretben szereplő összes játékos kezdő lehet. Ezután már csak a mentális, taktikai és fizikai szempontok számítanak. De mindannyian játszhatnak” – tette hozzá a Real Madrid edzője, aki csak azt osztrák David Alabára, valamint a német válogatott Antonio Rüdigerre nem számíthat. 

A listavezető Real Madrid a mérkőzés előtt két pont előnnyel vezet a második Barcelona előtt. Egy esetleges győzelemmel Xabi Alonso együttese öt ponttal megléphetne. 

  • kapcsolódó cikkek:
Eldőlt, leülhet-e a kispadra a Barcelona edzője a Real elleni Clásicón
Szörnyű csapás érte a Barcelonát a Real Madrid elleni Clásico előtt
A BL-ben bebizonyosodott: ami más csapatnak piros lap, az a Real Madridnak nem
Szoboszlai Beckhamet másolja? Elképesztő átalakuláson ment át a Liverpool sztárja
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!