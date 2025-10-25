A katalán csapat számára nem ígérkezik egyszerűnek a Real Madrid elleni mérkőzés, ugyanis eltiltás miatt nem lehet ott a kispadon Hansi Flick vezetőedző, mellette pedig sérülés miatt nem léphet pályára a brazil Raphinha, a lengyel Robert Lewandowski, a spanyol válogatott Dani Olmo, valamint az első számú kapus Joan Garcia sem bevethető.

Hansi Flick csak a lelátóról nézheti a Real Madrid elleni meccset

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Madridi oldalon viszont kellemes gondokkal kell szembe néznie Xabi Alonso vezetőedzőnek, a baszk szakember ugyanis három kulcsjátékosát is visszakapta az El Clásico előtt.

A Real Madrid-szurkolók szenzációs hírt kaptak

A The Athletic azt írja, hogy Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal és Dean Huijsen is ott lehet a Barcelona elleni mérkőzésen. Alexander-Arnold a múlt hónapban a Marseille elleni BL-meccsen szenvedett combizom-sérülést, ezért kihagyta a Real legutóbbi hét mérkőzését, míg Carvajal és Huijsen szintén izomsérülések miatt nem állhattak rendelkezésre. Mellettük még a legutóbbi két meccset izomproblémák miatt kihagyó Dani Ceballos is bevethető, így Xabi Alonso remek csapatot állíthat ki vasárnap délután.

Szinte minden játékos, aki nem tudott pályára lépni a Juventus ellen, most ott van a keretben”

– nyilatkozta Xabi Alonso a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Trent Alexander-Arnold visszatérhet a Real Madridba

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

„Abból indulok ki, hogy a keretben szereplő összes játékos kezdő lehet. Ezután már csak a mentális, taktikai és fizikai szempontok számítanak. De mindannyian játszhatnak” – tette hozzá a Real Madrid edzője, aki csak azt osztrák David Alabára, valamint a német válogatott Antonio Rüdigerre nem számíthat.

A listavezető Real Madrid a mérkőzés előtt két pont előnnyel vezet a második Barcelona előtt. Egy esetleges győzelemmel Xabi Alonso együttese öt ponttal megléphetne.