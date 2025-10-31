2021 áprilisában 12 európai óriásklub kikiáltotta kvázi „függetlenségét” és megalapította az európai Szuperligát. Az UEFA-val szembeni szervezkedés két főkolomposa a Real Madrid és az FC Barcelona volt. És ők ketten még mindig nem tudják elengedni a témát, a látványos vereségük ellenére sem.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke úgy érzi, van minek örülnie

Fotó: VALERY HACHE / AFP

Újra az UEFA-ra támadt a Real Madrid

Miután az UEFA villámgyorsan leverte a palotaforradalmat, a tucatnyi rebellis csapatból előbb nyolc, majd még kettő visszakozott, a két spanyol gigász magára maradt. Ők azonban nem adták fel a harcot, újra és újra nekimentek az európai szövetségnek, és kisebb részsikereket tudtak is aratni.

Ezek közül a legújabb, hogy a madridi tartományi bíróság elutasította azt a fellebbezést, amit az UEFA, a La Liga, a spanyol liga és a spanyol szövetség adott be, megtámadva a Real Madrid által benyújtott keresetet.

A döntés értelmében a Real Madrid jogosult 4,5 milliárd euró körüli összeget követelni az UEFA-tól,

mert az „erőfölényével visszaélve megakadályozta a Szuperliga létrejöttét, ezzel tetemes anyagi kárt okozva” a spanyol csapatnak, írja a Financial Times.

A lap információi szerint a Real Madrid a kiesett bevételek közé sorolja a jegybevételeket, a meccsnapi bevételeket (a szurkolók stadionon belüli költései az étel-italtól az ajándéktárgyakig) és a televíziós közvetítések bevételeit.

A Real Madrid szerint a bírósági ítélet megerősítette, hogy az UEFA „súlyosan megsértette” az uniós versenyjogot, és hogy az ítélet „kikövezi az utat a klub által elszenvedett károk megtérítésére irányuló jelentős kártérítési követelések előtt”.

Pérez és a Real Madrid helyzetét nehezíti, hogy nem tudni, miből számolták ki ezt a 4,5 milliárd euró veszteséget, hiszen tévékkel nem volt aláírt szerződése a Szuperligának, ahogy nem voltak meghatározott jegyárak sem.

Korábban is volt már a lázadóknak kedvező ítélet

2023 decemberében is aratott már egy látványosnak tűnő, de sok hasznot nem hajtó győzelmet a Real és a Barca. Akkor az Európai Unió bírósága mondta ki, hogy az UEFA törvénytelenül járt el, amikor szankciókkal fenyegette meg a Szuperliga létrehozását tervező csapatokat és azok játékosait.