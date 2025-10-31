Live
Florentino Pérez nem tudja elengedni az európai Szuperliga ötletét. A Real Madrid elnöke az Európai Labdarúgó Szövetséggel vívott csatájában most ismét támadásba lendült, de győzni megint nem fog, ez garantálható.

2021 áprilisában 12 európai óriásklub kikiáltotta kvázi „függetlenségét” és megalapította az európai Szuperligát. Az UEFA-val szembeni szervezkedés két főkolomposa a Real Madrid és az FC Barcelona volt. És ők ketten még mindig nem tudják elengedni a témát, a látványos vereségük ellenére sem.

Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke úgy érzi, van minek örülnie
Újra az UEFA-ra támadt a Real Madrid

Miután az UEFA villámgyorsan leverte a palotaforradalmat, a tucatnyi rebellis csapatból előbb nyolc, majd még kettő visszakozott, a két spanyol gigász magára maradt. Ők azonban nem adták fel a harcot, újra és újra nekimentek az európai szövetségnek, és kisebb részsikereket tudtak is aratni.

Ezek közül a legújabb, hogy a madridi tartományi bíróság elutasította azt a fellebbezést, amit az UEFA, a La Liga, a spanyol liga és a spanyol szövetség adott be, megtámadva a Real Madrid által benyújtott keresetet.

A döntés értelmében a Real Madrid jogosult 4,5 milliárd euró körüli összeget követelni az UEFA-tól,

 mert az „erőfölényével visszaélve megakadályozta a Szuperliga létrejöttét, ezzel tetemes anyagi kárt okozva” a spanyol csapatnak, írja a Financial Times.

A lap információi szerint a Real Madrid a kiesett bevételek közé sorolja a jegybevételeket, a meccsnapi bevételeket (a szurkolók stadionon belüli költései az étel-italtól az ajándéktárgyakig) és a televíziós közvetítések bevételeit.

A Real Madrid szerint a bírósági ítélet megerősítette, hogy az UEFA „súlyosan megsértette” az uniós versenyjogot, és hogy az ítélet „kikövezi az utat a klub által elszenvedett károk megtérítésére irányuló jelentős kártérítési követelések előtt”.

Pérez és a Real Madrid helyzetét nehezíti, hogy nem tudni, miből számolták ki ezt a 4,5 milliárd euró veszteséget, hiszen tévékkel nem volt aláírt szerződése a Szuperligának, ahogy nem voltak meghatározott jegyárak sem.

Korábban is volt már a lázadóknak kedvező ítélet

2023 decemberében is aratott már egy látványosnak tűnő, de sok hasznot nem hajtó győzelmet a Real és a Barca. Akkor az Európai Unió bírósága mondta ki, hogy az UEFA törvénytelenül járt el, amikor szankciókkal fenyegette meg a Szuperliga létrehozását tervező csapatokat és azok játékosait.

Az UEFA azonban továbbra is úgy látja, hogy a madridi bíróság ítélete nem hitelesíti a Szuperliga-projektet, és főleg nem érvényesíthető visszamenőleg a versenyszabályok azóta elfogadott változtatásaira.

Az UEFA máris jelezte, hogy fellebbezni fog a spanyol legfelsőbb bíróságon.

