A klubvilágbajnok Chelsea 5-1-re ütötte ki az Ajax együttesét a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Ehhez kellett az is, hogy a londoniak már a 15. percben emberhátrányba kerüljenek Kenneth Taylor piros lapja miatt. A találkozón egy öngól mellett három, tizenegyesből született találat is volt, a hollandok pedig a vereségükkel továbbra is az utolsó, 36. helyen állnak a tabellán. Az angliai mérkőzéssel Olaszországban is foglalkoznak, ugyanis a Juventus úgy vesztette el 1-0-ra a Real Madrid elleni BL-meccset, hogy a 61. percben Brahim Díaz nem került a kiállítás sorsára. Pedig a madridiak játékosa Khephren Thuram ellen szinte épp úgy szabálytalankodott, mint Taylor Facundo Buananottéval szemben.
A Real Madrid BL-meccsén sárga lap, ami az Ajaxén piros
Kenneth Taylor a videózás után piros lapot kapott az itt megtekinthető szabálytalanságáért.
Brahim Díaz sárga lapot kapott az itt látható esetért, amely után Thuramot le kellett cserélni.
Brahim Díaz „gyilkos" szabálytalansága
A közösségi médiát és az olasz sportlapokat rögtön elárasztották a történtekkel kapcsolatos hozzászólások és cikkek. A rajongók nem értik, miként nem ért videózás után sem piros lapot Brahim Díaz szabálytalansága, pláne hogy Londonban ugyanilyenért járt a kiállítás. Sokan úgy vélik, ha nem a Real Madridról lett volna szó, akkor nem kérdés a lap színe. A Virgilio Sport pedig egyenesen „gyilkos szerelés" néven illette a belépőt, amelyre cikkünk megjelenéséig a spanyolok játékosa a közösségi oldalán sem reagált.
A Real Madrid a győzelmével továbbra is hibátlan a BL alapszakaszában, míg a Juventusnak három forduló után mindössze két pontja van.
