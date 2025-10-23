Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában két, kísértetiesen hasonló szabálytalanság is volt szerda este. Brahim Díaz úgy szállt bele Khephren Thuramba, mint Kenneth Taylor Facundo Buananottéba. Az Ajax játékosa piros lapot kapott, a Real Madrid focistája ugyanakkor sárgát.

A klubvilágbajnok Chelsea 5-1-re ütötte ki az Ajax együttesét a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Ehhez kellett az is, hogy a londoniak már a 15. percben emberhátrányba kerüljenek Kenneth Taylor piros lapja miatt. A találkozón egy öngól mellett három, tizenegyesből született találat is volt, a hollandok pedig a vereségükkel továbbra is az utolsó, 36. helyen állnak a tabellán. Az angliai mérkőzéssel Olaszországban is foglalkoznak, ugyanis a Juventus úgy vesztette el 1-0-ra a Real Madrid elleni BL-meccset, hogy a 61. percben Brahim Díaz nem került a kiállítás sorsára. Pedig a madridiak játékosa Khephren Thuram ellen szinte épp úgy szabálytalankodott, mint Taylor Facundo Buananottéval szemben.

Olaszországban nem értik, Brahim Díaz hogyan maradhatott a pályán a Real Madrid Juventus elleni BL-mérkőzésén
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Real Madrid BL-meccsén sárga lap, ami az Ajaxén piros

Kenneth Taylor a videózás után piros lapot kapott az itt megtekinthető szabálytalanságáért.

Brahim Díaz sárga lapot kapott az itt látható esetért, amely után Thuramot le kellett cserélni.

Brahim Díaz „gyilkos" szabálytalansága

A közösségi médiát és az olasz sportlapokat rögtön elárasztották a történtekkel kapcsolatos hozzászólások és cikkek. A rajongók nem értik, miként nem ért videózás után sem piros lapot Brahim Díaz szabálytalansága, pláne hogy Londonban ugyanilyenért járt a kiállítás. Sokan úgy vélik, ha nem a Real Madridról lett volna szó, akkor nem kérdés a lap színe. A Virgilio Sport pedig egyenesen „gyilkos szerelés" néven illette a belépőt, amelyre cikkünk megjelenéséig a spanyolok játékosa a közösségi oldalán sem reagált.

A Real Madrid a győzelmével továbbra is hibátlan a BL alapszakaszában, míg a Juventusnak három forduló után mindössze két pontja van.

