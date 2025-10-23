A klubvilágbajnok Chelsea 5-1-re ütötte ki az Ajax együttesét a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Ehhez kellett az is, hogy a londoniak már a 15. percben emberhátrányba kerüljenek Kenneth Taylor piros lapja miatt. A találkozón egy öngól mellett három, tizenegyesből született találat is volt, a hollandok pedig a vereségükkel továbbra is az utolsó, 36. helyen állnak a tabellán. Az angliai mérkőzéssel Olaszországban is foglalkoznak, ugyanis a Juventus úgy vesztette el 1-0-ra a Real Madrid elleni BL-meccset, hogy a 61. percben Brahim Díaz nem került a kiállítás sorsára. Pedig a madridiak játékosa Khephren Thuram ellen szinte épp úgy szabálytalankodott, mint Taylor Facundo Buananottéval szemben.

Olaszországban nem értik, Brahim Díaz hogyan maradhatott a pályán a Real Madrid Juventus elleni BL-mérkőzésén

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A Real Madrid BL-meccsén sárga lap, ami az Ajaxén piros

Kenneth Taylor a videózás után piros lapot kapott az itt megtekinthető szabálytalanságáért.

Brahim Díaz sárga lapot kapott az itt látható esetért, amely után Thuramot le kellett cserélni.

🖥️💥 El VAR perdonó la expulsión a Brahim en el Santiago Bernabéu.



👉🏻 El jugador del Real Madrid clava los tacos en la cara externa del tobillo de Thuram.



❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ Pese a que el francés intenta continuar, la acción se considera juego brusco grave. pic.twitter.com/cGI8n3H85d — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 22, 2025

Brahim Díaz „gyilkos" szabálytalansága

A közösségi médiát és az olasz sportlapokat rögtön elárasztották a történtekkel kapcsolatos hozzászólások és cikkek. A rajongók nem értik, miként nem ért videózás után sem piros lapot Brahim Díaz szabálytalansága, pláne hogy Londonban ugyanilyenért járt a kiállítás. Sokan úgy vélik, ha nem a Real Madridról lett volna szó, akkor nem kérdés a lap színe. A Virgilio Sport pedig egyenesen „gyilkos szerelés" néven illette a belépőt, amelyre cikkünk megjelenéséig a spanyolok játékosa a közösségi oldalán sem reagált.

A Real Madrid a győzelmével továbbra is hibátlan a BL alapszakaszában, míg a Juventusnak három forduló után mindössze két pontja van.