A Real Madrid sokáig emlélkezetes mérkőzésen győzte le a Barcelonát vasárnap délután. A meccs hatalmas botránnyal ért véget, melyet követően Vinícius Júnior és Lamine Yamal került a figyelem középpontjába. A Realnál a győzelem miatt nagy volt az öröm – hiszen sorozatban négy elveszített El Clásico után nyertek újra –, azonban a rangadó másnapján tragikus hírt kapott a klub, ugyanis meghalt az egyesület korábbi kapusa.

José Manuel Ochotorena a 1980-as években védett a Real Madridban

Elhunyt a Real Madrid korábbi kapusa

„A Real Madrid, a klub elnöke és igazgatótanácsa mélységes sajnálatát fejezi ki José Manuel Ochotorena, csapatunk korábbi kapusának halála miatt. A Real Madrid szeretné kifejezni részvétét és együttérzését a családjának, csapattársainak és minden hozzátartozójának, valamint az összes klubnak, amelyben egykori játékosunk megfordult” – búcsúzott a madridi gigász a 64 éves korában elhunyt kapustól, akiről a spanyol média és számos élvonalbeli klub is megemlékezett.

Ochotorena hat szezonon át, 1982-től 1988-ig játszott a Real Madridban,

ez idő alatt két UEFA-kupát, három La Ligát és egy spanyol Ligakupát nyert.

A Real Madrid mellett játszott a Valencia, a Tenerife, a Logroñés és a Racing Santander csapatában is. A Valenciával az 1989/1990-es szezonban Zamora-díjas lett, vagyis ő kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban.

Amanecemos con una triste noticia... Lamentamos la muerte de un exportero y mítico maestro de porteros, José Manuel Ochotorena. DEP pic.twitter.com/5NzpNyF86m — MARCA (@marca) October 27, 2025

Ochotorena tagja volt a spanyol válogatottnak az 1990-es olaszországi világbajnokságon, visszavonulása után kapusedzőként is kiemelkedő karriert tudhatott magáénak olyan kluboknál, mint a Valencia és a Liverpool. Az egykori kapus a spanyol válogatottnál 2004 és 2021 között tevékenykedett ebben a szerepkörben, így részese volt a 2008-as és a 2012-es Eb-győzelemnek, valamint a 2010-es világbajnoki sikernek is.

