A Real Madrid sokáig emlélkezetes mérkőzésen győzte le a Barcelonát vasárnap délután. A meccs hatalmas botránnyal ért véget, melyet követően Vinícius Júnior és Lamine Yamal került a figyelem középpontjába. A Realnál a győzelem miatt nagy volt az öröm – hiszen sorozatban négy elveszített El Clásico után nyertek újra –, azonban a rangadó másnapján tragikus hírt kapott a klub, ugyanis meghalt az egyesület korábbi kapusa.
Elhunyt a Real Madrid korábbi kapusa
„A Real Madrid, a klub elnöke és igazgatótanácsa mélységes sajnálatát fejezi ki José Manuel Ochotorena, csapatunk korábbi kapusának halála miatt. A Real Madrid szeretné kifejezni részvétét és együttérzését a családjának, csapattársainak és minden hozzátartozójának, valamint az összes klubnak, amelyben egykori játékosunk megfordult” – búcsúzott a madridi gigász a 64 éves korában elhunyt kapustól, akiről a spanyol média és számos élvonalbeli klub is megemlékezett.
Ochotorena hat szezonon át, 1982-től 1988-ig játszott a Real Madridban,
ez idő alatt két UEFA-kupát, három La Ligát és egy spanyol Ligakupát nyert.
A Real Madrid mellett játszott a Valencia, a Tenerife, a Logroñés és a Racing Santander csapatában is. A Valenciával az 1989/1990-es szezonban Zamora-díjas lett, vagyis ő kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban.
Ochotorena tagja volt a spanyol válogatottnak az 1990-es olaszországi világbajnokságon, visszavonulása után kapusedzőként is kiemelkedő karriert tudhatott magáénak olyan kluboknál, mint a Valencia és a Liverpool. Az egykori kapus a spanyol válogatottnál 2004 és 2021 között tevékenykedett ebben a szerepkörben, így részese volt a 2008-as és a 2012-es Eb-győzelemnek, valamint a 2010-es világbajnoki sikernek is.
