Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

UFO, drón Moszkva felett? Rejtélyes izzó objektum borzolta a kedélyeket! – most kiderült, mi lehetett az

Link másolása
Vágólapra másolva!
Xabi Alonso együttese ugyan 2-1-re megnyerte az El Clásicót, azonban nem lehet felhőtlen az öröm, mert tragikus hírt kapott a klub a Barcelona elleni meccs másnapján. A Real Madrid a hivatalos felületein jelentette be, hogy meghalt az együttes korábbi kapusa, José Manuel Ochotorena.

A Real Madrid sokáig emlélkezetes mérkőzésen győzte le a Barcelonát vasárnap délután. A meccs hatalmas botránnyal ért véget, melyet követően Vinícius Júnior és Lamine Yamal került a figyelem középpontjába. A Realnál a győzelem miatt nagy volt az öröm – hiszen sorozatban négy elveszített El Clásico után nyertek újra –, azonban a rangadó másnapján tragikus hírt kapott a klub, ugyanis meghalt az egyesület korábbi kapusa.

José Manuel Ochotorena a 1980-as években védett a Real Madridban
José Manuel Ochotorena a 1980-as években védett a Real Madridban
Fotó: abc.es/deportes/futbol/

Elhunyt a Real Madrid korábbi kapusa

„A Real Madrid, a klub elnöke és igazgatótanácsa mélységes sajnálatát fejezi ki José Manuel Ochotorena, csapatunk korábbi kapusának halála miatt. A Real Madrid szeretné kifejezni részvétét és együttérzését a családjának, csapattársainak és minden hozzátartozójának, valamint az összes klubnak, amelyben egykori játékosunk megfordult” – búcsúzott a madridi gigász a 64 éves korában elhunyt kapustól, akiről a spanyol média és számos élvonalbeli klub is megemlékezett.

Ochotorena hat szezonon át, 1982-től 1988-ig játszott a Real Madridban, 

ez idő alatt két UEFA-kupát, három La Ligát és egy spanyol Ligakupát nyert.

A Real Madrid mellett játszott a Valencia, a Tenerife, a Logroñés és a Racing Santander csapatában is. A Valenciával az 1989/1990-es szezonban Zamora-díjas lett, vagyis ő kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban.

Ochotorena tagja volt a spanyol válogatottnak az 1990-es olaszországi világbajnokságon, visszavonulása után kapusedzőként is kiemelkedő karriert tudhatott magáénak olyan kluboknál, mint a Valencia és a Liverpool. Az egykori kapus a spanyol válogatottnál 2004 és 2021 között tevékenykedett ebben a szerepkörben, így részese volt a 2008-as és a 2012-es Eb-győzelemnek, valamint a 2010-es világbajnoki sikernek is.

Kapcsolódó cikkek

Óriási balhé az El Clásicón, rendőrök választották szét a dühöngő sztárokat – videó
A Liverpool mélyrepülésének hat oka – Szoboszlai a fény az éjszakában
A BL-ben bebizonyosodott: ami más csapatnak piros lap, az a Real Madridnak nem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!