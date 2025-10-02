Live
Kiszivárogtak a részletek! Mindenki Putyin drámai bejelentésére vár

Thomas Müller lépett elő a legtöbb trófeát szerző német labdarúgóvá, miután a Vancouver Whitecaps csapatával kanadai bajnok lett. A német világbajnok játékos a Real Madrid tavaly nyáron visszavonult sztárját, Toni Kroos előzte meg.

A 36 éves Thomas Müller csapata a döntőben 4-2-re győzte le a Vancouver FC-t úgy, hogy az egykori Bayern-játékos az első félidőben értékesített egy büntetőt, mellette pedig adott egy gólpasszt is. A siker eredményeként pályafutásának 35. trófeáját nyerte, megelőzve a Real Madrid legendáját, a vele eddig holtversenyben éllovas Toni Kroost, aki a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult.

A Real Madrid legendáját megelőzve Thomas Müller lett minden idők legeredményesebb német focistája
Fotó: Rich Lam/Getty Images North America via AFP

Thomas Müller megelőzte a Real Madrid legendáját

Müller korábban a Bayern Münchennel 13-szor volt Bundesliga-bajnok, nyolcszor nyerte meg a Német Szuperkupát, hatszor a Német Kupát, kétszer a Bajnokok Ligáját, a klubvilágbajnokságot és az Európai Szuperkupát. Emellett 2014-ben világbajnok lett a német válogatottal.

Idén augusztus óta játszik a kanadai klubban, a szerződése a jelenlegi szezon végéig szól.

