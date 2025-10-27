A listavezető Real Madrid vasárnap 2-1-es győzelmet aratott a címvédő Barcelona elleni botrányos bajnokin, ám Xabi Alonso nem lehetett felhőtlenül boldog, ugyanis megsérült a csapat hátvédje, Dani Carvajal.

Rossz hír a Real Madridnak, Dani Carvajal hetekre kidőlt

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Idén már nem játszhat a Real Madrid csapatkapitánya

A spanyol játékos mindössze 19 percet játszott a rangadón, ugyanis a második félidőben a megsérült Federico Valverde helyére állt be. A madridi klub hétfőn a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Carvajal jobb térdében ízületi sérülést szenvedett, ami miatt műtét vár rá.

A csapathoz közel álló forrás szerint a beavatkozás után a 33 éves védő tíz hetet fog kihagyni, így várhatóan ebben a naptári évben már nem léphet pályára.

A hatszoros BL-győztes jobbhátvédet a közelmúltban többször is sérülés hátráltatta, legutóbb tavaly októberben szenvedett súlyos térdsérülést a Villarreal elleni bajnoki hosszabbításában, ami miatt közel kilenc hónapot volt kénytelen kihagyni. A hírek szerint most ugyanaz a térde sérült meg, amelyikben egy éve elszakadt a keresztszalag.

Ugyan Carvajal posztriválisa, a nyáron a Liverpooltól igazolt Trent Alexander-Arnold felépült a sérüléséből, de Xabi Alonso továbbra sem számíthat még a védelemben Antonio Rüdiger és David Alaba játékára.

Múlt hétvégi sikerével a Real Madrid öt ponttal vezeti jelenleg a spanyol bajnokságot a címvédő Barcelona előtt.