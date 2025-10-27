Live
Vezéráldozattal járt a Barcelona elleni győzelem, ugyanis a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal idén valószínűleg már nem léphet pályára.

A listavezető Real Madrid vasárnap 2-1-es győzelmet aratott a címvédő Barcelona elleni botrányos bajnokin, ám Xabi Alonso nem lehetett felhőtlenül boldog, ugyanis megsérült a csapat hátvédje, Dani Carvajal.

Real Madrid's Spanish defender #02 Dani Carvajal reacts on the ground during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Real Madrid CF at the Metropolitano stadium in Madrid on September 27, 2025. (Photo by Javier SORIANO / AFP)
Rossz hír a Real Madridnak, Dani Carvajal hetekre kidőlt
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Idén már nem játszhat a Real Madrid csapatkapitánya

A spanyol játékos mindössze 19 percet játszott a rangadón, ugyanis a második félidőben a megsérült Federico Valverde helyére állt be. A madridi klub hétfőn a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Carvajal jobb térdében ízületi sérülést szenvedett, ami miatt műtét vár rá.

A csapathoz közel álló forrás szerint a beavatkozás után a 33 éves védő tíz hetet fog kihagyni, így várhatóan ebben a naptári évben már nem léphet pályára.

A hatszoros BL-győztes jobbhátvédet a közelmúltban többször is sérülés hátráltatta, legutóbb tavaly októberben szenvedett súlyos térdsérülést a Villarreal elleni bajnoki hosszabbításában, ami miatt közel kilenc hónapot volt kénytelen kihagyni. A hírek szerint most ugyanaz a térde sérült meg, amelyikben egy éve elszakadt a keresztszalag.

Ugyan Carvajal posztriválisa, a nyáron a Liverpooltól igazolt Trent Alexander-Arnold felépült a sérüléséből, de Xabi Alonso továbbra sem számíthat még a védelemben Antonio Rüdiger és David Alaba játékára.

Múlt hétvégi sikerével a Real Madrid öt ponttal vezeti jelenleg a spanyol bajnokságot a címvédő Barcelona előtt. 

