Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Hiába a megnyert rangadó, az öt pont előny a spanyol fővárosban, mégis nagy a baj. A hírek szerint a Real Madrid egyik sztárja, Vinícius Junior akár távozhat is az együttestől a belső feszültségek miatt.

Vinícius Junior és a Real Madrid vezetőedzője, Xabi Alonso közötti megromló kapcsolat állítólag „óriási” feszültséget keltett. A brazil sztár éppen ezért a jövőjén gondolkozik az együttesnél, hogy marad-e vagy elmegy. A szélső dühösen reagált arra, hogy 18 perccel a mérkőzés vége előtt lecserélték a Madrid vasárnapi, Barcelona elleni 2-1-es El Clasico-győzelme során.

Vinícius Júnior főszereplő volt a Real Madrid-Barcelona mérkőzésen
Vinícius Júnior főszereplő volt a Real Madrid-Barcelona mérkőzésen
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Real Madrid nagyot veszíthet

A már amúgy is feszült kapcsolatuk „fenntarthatatlan konfliktussá” fajult, és Vinícius úgy érzi, hogy tiszteletlenül bántak vele, írja a spanyol AS. Xabi Alonso azonban állítólag a Madrid vezetőségének teljes támogatását élvezi bármilyen vitában. A 43 éves szakvezető állítólag „komolyan dühös” lett Vinícius viselkedése miatt. 

Mindez azt jelentheti, hogy Vinícius már januárban bejelentheti a távozást, állítja az AS, bár a 25 éves játékos ideális esetben maradni szeretne, sőt, akár a 2027-es lejárati dátumon túl is meg szeretné hosszabbítani a szerződését, ha a helyzet rendeződik.

 

