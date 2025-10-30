Vinícius Jr. szándékosan kihagyta a bocsánatkéréséből Xabi Alonsót, a Real Madrid vezetőedzőjét, így úgy néz ki, a játékos és a menedzser között tovább folytatódik a viszály. A brazil focista szerdán hosszú nyilatkozatot írt a Real Madrid szurkolóinak a Barcelona elleni kitörését követően.

Vinícius Júnior főszereplő volt a Real Madrid-Barcelona mérkőzésen

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Real Madrid sztárja, Vinícius elnézést kért, de...

Vinícius meglehetősen dühös lett, miután Xabi Alonso lecserélte, és állítólag azt mondta: „Én, mindig én vagyok, elhagyom a csapatot, jobb, ha elmegyek.” Azt is látták, ahogy egyenesen végigviharzik az alagútban anélkül, hogy tudomást venne a menedzseréről. Miután lenyugodott és eltelt pár nap, Vinícius a közösségi médiában azt írta: „Ma szeretnék bocsánatot kérni az összes madridistától a reakciómért, amikor lecseréltek az El Clásicón. Ahogy azt már személyesen is megtettem a mai edzésen, ismét szeretnék bocsánatot kérni a csapattársaimtól, a klubtól és az elnöktől is. Néha a szenvedély győzedelmeskedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomnak. A versenyszellemem abból a szeretetből fakad, amit e klub és minden iránt érzek, amit képvisel. Megígérem, hogy minden másodpercben harcolni fogok a Real Madrid érdekében, ahogy az első naptól fogva tettem.”

A szurkolók észrevették, hogy Alonso kimaradt a bocsánatkérésből, és most kiderült, hogy mindez szándékos volt. A The Athletic szerint a brazil szélső azért hagyta ki Alonsót, mert „megbántotta” a Real Madrid menedzserének bánásmódja. Bár Vinicius dühös a menedzserére, megjegyezték, hogy érezte a klub támogatását. Azt is felvetették, hogy a Real Madrid vezetői nem igazán örülnek a helyzetnek, mivel elégedetlenek voltak sztárszélsőjük reakciójával és Alonso játékossal való bánásmódjával is. Jelenleg minden érintett reméli, hogy a helyzet a következő napokban megoldódik.

