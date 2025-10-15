Live
A keddi Portugália-Magyarország világbajnoki selejtező 29. percében állt a bál a pályán. A hazai csapat védője, Renato Veiga ugyanis egy tisztázási kísérlet során, a portugál büntetőterületen belül a saját kezére rúgta a labdát, amely az alapvonalon túlra pattant. A magyar játékosok azonnal tizenegyest követeltek, ám a szerb játékvezető, Srdjan Jovanovic szögletet ítélt. De igaza volt a bírónak?

Renato Veiga esete után szinte az egész magyar csapat reklamálni kezdett: Szalai Attila, Callum Styles és Varga Barnabás is jelezték, hogy kezezést történt, miközben Willi Orbán próbálta nyugtatni a kedélyeket. Végül a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lépett oda Jovanovichoz, és a kapitányi jogkörével élve kérte a játékvezető magyarázatát. A pályán hosszú másodpercekig tartott a feszültség, a stadionban pedig néma várakozás kísérte azt a több mint egy percet, amíg a VAR-szobában elemezték a felvételeket.

Varga Barnabás és Renato Veiga látványos fejpárbaja Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Varga Barnabás és Renato Veiga látványos fejpárbaja
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • A vitatott eset az m4sport.hu oldalán, itt nézhető meg

Néhány perc bizonytalanság után a játékvezető jelezte, hogy a videóbíró sem látott büntetőt érő szabálytalanságot. A döntés szerint nem történt szándékos kezezés, így a mérkőzés szöglet után folytatódott.

De miért nem ítéltek büntetőt Renato Veiga kezezése után?

A kezezés a portugál tizenhatoson belül, egy felszabadítási kísérlet során alakult ki. Renato Veiga a labdát próbálta elrúgni, ám az a saját lábáról a karjára pattant, majd elhagyta a játékteret. A mozdulat reflexszerű volt, Veiga nem irányította tudatosan a kezét, és a labda közelről, gyorsan érte el. A magyar játékosok reklamáltak, a magyar szurkolók természetesen a tizenegyes megítélésére számítottak, de a VAR-ellenőrzés végül megerősítette Jovanovic döntését: nem jár büntető.

Az International Football Association Board (IFAB), vagyis a labdarúgás hivatalos szabályalkotó testülete által kiadott A játék szabályai 2024/25 című dokumentum 12. pontja rögzíti: nem minden kézzel vagy karral történt labdaérintés szabálytalanság.

Kézzel történő szabálytalanság csak akkor áll fenn, ha a játékos:

  • szándékosan ér a labdához a kezével vagy karjával, vagy
  • a karját olyan helyzetbe teszi, amellyel természetellenesen megnöveli a testfelületét, és ezzel akadályozza a labda útját.

A szabálykönyv egyértelműen leírja: a labda kézzel való érintése nem szabálytalanság, ha az a játékos saját testéről pattant a kezére vagy karjára.

A helyzet szabályértelmezése

Az IFAB-szabályok alapján a portugál védő mozdulata nem minősül kezezésnek, mivel:

  • a labda a saját lábáról pattant a karjára
  • nem volt szándékos mozdulat, nem irányította tudatosan a kezét
  • a kar a test közelében helyezkedett el, nem növelte meg a testfelületet
  • Mivel a labda az alapvonalon túlra pattant, a játékos az érintésből nem szerzett érdemi előnyt

Ezek együttesen kizárják a büntető lehetőségét, és megmagyarázzák, miért döntött helyesen a játékvezető és a VAR.

