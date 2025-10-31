Live
Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

A labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának nyitómérkőzésén a Kisvárda több mint 80 percet emberelőnyben futballozva 0-0-s döntetlent játszott a Nyíregyházával a Várkerti Stadionban. Révész Attila csapata ezzel sorozatban negyedik meccsén maradt veretlen, és ideiglenesen a tabella élére állt, míg az edzőváltáson átesett Szpari továbbra is az utolsó helyen áll az NB I-ben.

A Kisvárda csapat remek előjelekkel várhatta a péntek esti mérkőzést. A szabolcsi gárda Gerliczki Máté vezetésével kezdte a szezont, azonban a 46 éves szakember menesztették a 8. forduló után, a helyét pedig a klub sportigazgatója, Révész Attila vette át a kispadon. Révész vezetésével a Kisvárda megtáltosodott, sorozatban három meccset nyert az NB I-ben, a pénteki esti találkozót pedig már a tabella második helyéről várhatta. 

A Kisvárda az előző szezonban Révész Attila vezetésével jutott vissza az NB I-be
A Kisvárda az előző szezonban Révész Attila vezetésével jutott vissza az NB I-be
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Révész Attila csapata azonnal emberelőnybe került

A Nyíregyháza Spartacus szeptember eleje óta csak egy meccset tudott megnyerni, az előző fordulóban az újonc Kazincbarcikától kapott ki a Szpari hazai pályán, így kedden megköszönték Szabó István vezetőedző munkáját. Szabó helyére azt a Bódog Tamást nevezték ki, aki korábban maga is dolgozott Kisvárdán, 2022 és 2024 között pedig a Hertha BSC segédedzőjeként tevékenykedett. 

A találkozó borzalmasan indult a sereghajtó Nyíregyháza szempontjából, ugyanis a 14. percben megfogyatkozott Bódog Tamás csapata. Egy teljesen ártatlan szituációban Temesvári Attila hátulról rácsúszott Novothny Soma lábára, akinek a belépőt követően a bokája is eltörhetett volna. A brutális becsúszást azonnal visszanézték a VAR-kocsiban, majd a videózás után Zierkelbach Péter játékvezető gondolkodás után kiállította a Szpari védőjét. 

  • A Nyíregyháza ezzel a szezonbeli harmadik piros lapját kapta. Az előző fordulóban a korábbi válogatott Varga Kevint állították a Kazincbarcika elleni mérkőzés 10. percében. 

A folytatásban az emberelőnyben futballozó Kisvárda nyomasztó mezőnyfölényben játszott, volt is több lehetősége a vezetést megszerzésére, de komoly ziccert nem tudott kialakítani Révész Attila csapata a betömörülő Szpari elleni, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre. 

A második félidőben is a Kisvárdánál volt többet a labda, a Nyíregyháza viszont rendkívül veszélyes kontrákat vezetett, csak az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A találkozó első nagy helyzetére egészen a 62. percig kellett várni, ekkor egy bal oldali beadás után a Kisvárda csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic fejelt kapura, azonban Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa a levegőben úszva kipiszkálta a kapu bal oldalába tartó labdát. 

A Nyíregyháza hősiesen védekezett Kisvárdán
Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

Ezt követően is a Kisvárda játszott fölényben, de a Nyíregyháza annyira zártan védekezett, hogy a szabolcsi együttes elvétve tudott csak eljutni a kapuig. Az ötlettelen támadójáték ellenére a Kisvárda a 81. percben kis híján megnyerhette volna a meccset, de Molnár Gábor 20 méteres szabadrúgását Kovács Dániel hatalmas bravúrral a kapufára tudta tolni. 

Az utolsó bő tíz percben a Kisvárda még ment előre, de nagy helyzetet már nem tudott kidolgozni, így maradt a gólnélküli döntetlen. A Kisvárdának ezzel megszakadt a győzelmi sorozata, de Révész Attila csapata így is négy meccs óta veretlen, a megszerzett pontjával pedig ideiglenesen a tabella élére állt, mivel több győzelme van, mint a kupagyőztes Paksnak. A Nyíregyháza továbbra is az utolsó helyen áll az élvonalban. 

Fizz Liga, 12. forduló:
Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 0-0
Kisvárda, Várkerti Stadion
Játékvezető: Zierkelbach Péter
Kisvárda: Popovics - Szabó Sz. (Molnár G., a szünetben), Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Medgyes (Soltész, a szünetben) - Bíró, Popoola (Szőr, 62.), Melnyik (Matanovic, 77.), Mesanovic (Jordanov, 63.) - Novothny
Nyíregyháza: Kovács D. - Farkas B., Temesvári, Katona L. - Kovácsréti, Sankovic (Kovács M., a szünetben), Katona B., Antonov - Babunszki (Gilbert, a szünetben), Edmowonyi (Toma, 71.), Manner (Bitri, 19.)
sárga lap: Kovácsréti (34.), Melnyik (20.), Jovicic (57.) illetve Edmowonyi (15.), Katona L. (89.)
piros lap: Temesvári (14., Nyíregyháza)

