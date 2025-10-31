A Kisvárda csapat remek előjelekkel várhatta a péntek esti mérkőzést. A szabolcsi gárda Gerliczki Máté vezetésével kezdte a szezont, azonban a 46 éves szakember menesztették a 8. forduló után, a helyét pedig a klub sportigazgatója, Révész Attila vette át a kispadon. Révész vezetésével a Kisvárda megtáltosodott, sorozatban három meccset nyert az NB I-ben, a pénteki esti találkozót pedig már a tabella második helyéről várhatta.

A Kisvárda az előző szezonban Révész Attila vezetésével jutott vissza az NB I-be

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Révész Attila csapata azonnal emberelőnybe került

A Nyíregyháza Spartacus szeptember eleje óta csak egy meccset tudott megnyerni, az előző fordulóban az újonc Kazincbarcikától kapott ki a Szpari hazai pályán, így kedden megköszönték Szabó István vezetőedző munkáját. Szabó helyére azt a Bódog Tamást nevezték ki, aki korábban maga is dolgozott Kisvárdán, 2022 és 2024 között pedig a Hertha BSC segédedzőjeként tevékenykedett.

A találkozó borzalmasan indult a sereghajtó Nyíregyháza szempontjából, ugyanis a 14. percben megfogyatkozott Bódog Tamás csapata. Egy teljesen ártatlan szituációban Temesvári Attila hátulról rácsúszott Novothny Soma lábára, akinek a belépőt követően a bokája is eltörhetett volna. A brutális becsúszást azonnal visszanézték a VAR-kocsiban, majd a videózás után Zierkelbach Péter játékvezető gondolkodás után kiállította a Szpari védőjét.

A Nyíregyháza ezzel a szezonbeli harmadik piros lapját kapta. Az előző fordulóban a korábbi válogatott Varga Kevint állították a Kazincbarcika elleni mérkőzés 10. percében.

A folytatásban az emberelőnyben futballozó Kisvárda nyomasztó mezőnyfölényben játszott, volt is több lehetősége a vezetést megszerzésére, de komoly ziccert nem tudott kialakítani Révész Attila csapata a betömörülő Szpari elleni, így a csapatok gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre.

A második félidőben is a Kisvárdánál volt többet a labda, a Nyíregyháza viszont rendkívül veszélyes kontrákat vezetett, csak az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. A találkozó első nagy helyzetére egészen a 62. percig kellett várni, ekkor egy bal oldali beadás után a Kisvárda csapatkapitánya, Jasmin Mesanovic fejelt kapura, azonban Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa a levegőben úszva kipiszkálta a kapu bal oldalába tartó labdát.