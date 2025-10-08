Az észak-amerikai profi liga, az MLS, valamint az Egyesült Államok és Kanada labdarúgásának híreivel foglalkozó Jenkifoci Facebook-oldal vette észre, hogy Robbie Keane, a Ferencváros edzője nyilatkozott az MLS hivatalos kísérőműsorban, ahol a liga történetének egyik legnagyobb sztárja, Bardley Wright-Phillips többek között a Fradi szurkolótáboráról is megkérdezte.

Robbie Keane még mindig sztárnak számít az MLS-ben

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Robbie Keane a Fradi-tábort dicsérte

"Kiváló drukkereink vannak, még idegenbe is sokan elutaznak. Néhány ezren még az idegenbeli Európa Liga-meccsünkön is ott voltak Belgiumban. A legtöbb hazai mérkőzésünk teltházas, kiváltképp a nemzetközi találkozók.

A Fradi-szurkolók nagyon szenvedélyesek, sok ultránk van és én ezt imádom. Imádom az atmoszférát és azt, amilyen szenvedélyesen szeretik a focit

– mondta az ír szakember.

A kétszeres MLS-gólkirály arról is kérdezte a karrierje végén, 2011 és 2016 között a Los Angeles Galaxy csapatában játszó, és a kaliforniaiak akkori álomcsapatával három bajnoki címet is begyűjtő Keane-t, hogy tervezi-e visszatérését edzőként a tengerentúli ligába?

"Néhány éve azt mondtam volna, igen. Abszolút ott volt a radaromon az MLS. De kezdő edzőként azt vetették a szememre, hogy nincs elég tapasztalatom. De most, hogy Európában és az európai fociban dolgozom és sikeres vagyok, hirtelen nagyobb lett az érdeklődés. Nem tudom, mit hoz a jövő. Imádtam az MLS-ben játszani, nagyon szerettem ezt a bajnokságot. Erősen kötődöm az LA Galaxy-hoz.

Soha ne mondd, hogy soha. De ha most kéne választ adnom, akkor valószínűleg nemet mondanék. Mert nagyon élvezem a mostani feladatom.

Európában vagyok és úgy végzem a munkámat, ahogy az nekem tetszik. De ha - tegyük fel - már nem dolgozom itt és érkezik egy nagyon jó ajánlat az MLS-ből és azt érzem, hogy a klubtulajdonosoktól is megfelelő támogatást kapok, akkor miért mondanék nemet? Az MLS jelenleg egy nagyon jó pályán van" – szólt a diplomatikus válasz.

Keane a továbbiakban elmondta, hogy, amikor az MLS-be igazolt, rengeteg segítséget kapott a már ott játszó csapattársától, David Beckhamtől, valamint azt is hangsúlyozta, hogy már bő egy évtizeddel ezelőtt sem volt könnyű helytállni a ligában, amely azóta is rengeteget fejlődött.