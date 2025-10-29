Live
Rendkívüli!

Az oroszok bekerítették az ukránokat, brutális mészárlás – így mentheti meg Zelenszkij a katonáit

Ezt jó ha tudja!

Nemcsak finom, de életmentő is lehet: a tudósok szerint ez az olaj gátolhatja a rákos sejtek terjedését

A Fradi szerda este 20:00-tól a MOL Magyar Kupában lesz érdekelt hazai pályán a másodosztályú Békéscsaba ellen. Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője tartott egy kemény hangvételű megbeszélést a játékosaival a mérkőzés előtt.

A Fradi teljesítményére jelenleg azt mondhatjuk, hogy némiképpen kétarcú. Az UEFA második számú kupasorozatában, az Európa-ligában az együttes a szebbik arcát mutatja, az eddigi három forduló alatt hét pontot gyűjtött a Ferencváros, ráadásul a két győzelmét idegenben szerezte a kilencedik kerületi klub papíron sokkal esélyesebb csapatok ellen, legutóbb pont a Salzburg volt a szenvedő fél. Ugyanakkor az NB I-ben az utolsó három meccsén csak két pontot gyűjtött az FTC, legutóbb éppen az addig utolsó ZTE ellen kaptak ki hazai pályán 2-1-re. Robbie Keane most a MOL Magyar Kupa-meccs előtt beszélgetett el a játékosaival.

Robbie Keane választ vár a Fradi játékosaitól a Békéscsaba ellen
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Robbie Keane nem viccel

Az ír szakembert a Fradi hivatalos Facebook-oldalán idézték: „Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment. De most várom a választ. Profi teljesítményt, sok energiát várok el a csapattól.” 

A MOL Magyar Kupa szerda esti mérkőzésén a tét a legjobb 16-ba kerülés lesz, a Békéscsaba 11 meccs után 11 megszerzett ponttal az NB II-ben jelenleg a tabella hátsó felében tanyázik a 12. helyen.

 

