A Fradi az első félidőben Varga Barnabás gyönyörű fejesgóljával szerzett vezetést, az Újpest viszont a második játékrészben egy szép támadás után kiegyenlített. Az utolsó percek drámai végjátékot és ritkán látható balhét hoztak, Gróf Dávidot kiállították, így Vargának kellett beállnia a kapuba. Az eredmény már nem változott, a derbi 1-1-es döntetlennel ért véget, amivel Robbie Keane nem volt elégedett.

Robbie Keane szerint a Fradinak nyernie kellett volna

Fotó: Ladóczki Balázs

Robbie Keane dühöngött az Újpest-Fradi után

„Nem volt ilyen még, legalábbis nem emlékszem rá, hogy mezőnyjátékost kellett volna a kapuba tennem. Nem láttam az esetet, de meg fogom nézni a kiállítást” – mondta az M4 Sportnak a mérkőzés után az ír vezetőedző, akit dühített, hogy nem tudták megnyerni a meccset, holott előnyben voltak.

1-0 után le kellett volna zárnunk a meccset, egygólos előnynél sosem lehetünk biztosak, ezt mondtam is a fiúknak. Ennyi helyzetből gólt kellett volna szerezni, főleg, hogy az Újpest a szurkolóival a háta mögött visszajött a meccsbe.

Tovább kell lépnünk, fontos meccs vár ránk legközelebb” – tette hozzá Keane.

Nem akármilyen jelenetekkel ért véget az Újpest-Fradi

Az Újpest edzője, Damir Krznar a csodás gólt fejelő Varga Barnabást dicsérte, és a saját játékosainak is gratulált.

Gratulálok a játékosaimnak, mert mindent megtettek a 3 pont megszerzéséért, támadásban és védekezésben is rendben voltunk. Nem volt könnyű a Fradi játékához alkalmazkodni,

de erre is jól reagáltunk. Teljesen nem vagyok elégedett, mert minden meccset szeretnék megnyerni” – mondta a lila-fehérek mestere.

