Roberto Carlos Lopes Dublinban született ír édesanyától és zöld-foki édesapától. Karrierje eddig egyáltalán nem tűnt mesésnek: a Bohemians, majd 2017-től a Shamrock Rovers színeiben futballozott az ír élvonalban. Fiatalon ugyan egyszer felhúzhatta az ír U19-es válogatott mezét, de ezzel véget is ért a nemzetközi pályafutásról szőtt álma.

Mesébe illő történet Roberto Carlos „Pico” Lopesé

Forrás: instagram.com/pico_lopes/

Aztán 2016 körül váratlan üzenet érkezett a LinkedInen. Egy Rui Águas nevű portugál edző portugálul írt neki. Lopes először azt hitte, átverésről van szó, és nem is válaszolt. Kilenc hónappal később újabb üzenet érkezett:

Szia Roberto, átgondoltad, amit írtam? Szívesen látnánk a Zöld-foki-szigetek válogatottjában.

A védő ekkor már Google Fordítóval lefordította az üzenetet, majd nagy lelkesedéssel mondott igent. „Őrületesen boldog voltam, hogy számítanak rám. Azonnal rábólintottam!” – emlékezett vissza.

Zöld-foki-szigetek és Roberto Carlos Lopes a vb-kijutás küszöbén

A döntés élete legjobb húzásának bizonyult. Azóta eltelt hat év, Lopes 38-szor játszott a Zöld-foki-szigetek mezében, a csapat pedig soha nem volt ilyen közel a világbajnoksághoz.

A „Blue Sharks”, avagy a kék cápák vezetik az afrikai selejtezők D csoportját. Szeptemberben, hazai pályán 1-0-ra legyőzték a nagynevű Kamerunt, a lefújás után pedig euforikus szurkolók lepték el a pályát. A folytatásban most Líbiában lépnek pályára, majd hétfőn hazai környezetben fogadják az utolsó helyen álló Eswatinít.

Ha megszerzik a szükséges pontokat, a Zöld-foki-szigetek lesz Izland után a második legkisebb ország, amely valaha kijutott világbajnokságra.

A siker titka: a világ minden tájáról toboroznak

A bravúr mögött tudatos építkezés áll. A szövetségi kapitány, Bubista és stábja évek óta a világban szétszórt zöld-foki közösségeket kutatja fel tehetségek után. Így találtak rá Lopesre is, de mellettük több játékos érkezett Hollandiából, Portugáliából, Angliából.

A keretben ott van például a Swansea City védője, Ricardo Santos, vagy a Blackburn középpályása, Sidnei Tavares, aki korábban a portugál utánpótlás-válogatottban szerepelt.

A szövetség rájött, hogy világszerte rengeteg tehetséges játékosnak vannak zöld-foki gyökerei. Ha megtaláljuk őket, sokkal ütőképesebb válogatottat építhetünk

– magyarázta Tony Araujo játékosügynök, aki segített a toborzásban.