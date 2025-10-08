Roberto Carlos Lopes Dublinban született ír édesanyától és zöld-foki édesapától. Karrierje eddig egyáltalán nem tűnt mesésnek: a Bohemians, majd 2017-től a Shamrock Rovers színeiben futballozott az ír élvonalban. Fiatalon ugyan egyszer felhúzhatta az ír U19-es válogatott mezét, de ezzel véget is ért a nemzetközi pályafutásról szőtt álma.
Aztán 2016 körül váratlan üzenet érkezett a LinkedInen. Egy Rui Águas nevű portugál edző portugálul írt neki. Lopes először azt hitte, átverésről van szó, és nem is válaszolt. Kilenc hónappal később újabb üzenet érkezett:
Szia Roberto, átgondoltad, amit írtam? Szívesen látnánk a Zöld-foki-szigetek válogatottjában.
A védő ekkor már Google Fordítóval lefordította az üzenetet, majd nagy lelkesedéssel mondott igent. „Őrületesen boldog voltam, hogy számítanak rám. Azonnal rábólintottam!” – emlékezett vissza.
A döntés élete legjobb húzásának bizonyult. Azóta eltelt hat év, Lopes 38-szor játszott a Zöld-foki-szigetek mezében, a csapat pedig soha nem volt ilyen közel a világbajnoksághoz.
A „Blue Sharks”, avagy a kék cápák vezetik az afrikai selejtezők D csoportját. Szeptemberben, hazai pályán 1-0-ra legyőzték a nagynevű Kamerunt, a lefújás után pedig euforikus szurkolók lepték el a pályát. A folytatásban most Líbiában lépnek pályára, majd hétfőn hazai környezetben fogadják az utolsó helyen álló Eswatinít.
Ha megszerzik a szükséges pontokat, a Zöld-foki-szigetek lesz Izland után a második legkisebb ország, amely valaha kijutott világbajnokságra.
A bravúr mögött tudatos építkezés áll. A szövetségi kapitány, Bubista és stábja évek óta a világban szétszórt zöld-foki közösségeket kutatja fel tehetségek után. Így találtak rá Lopesre is, de mellettük több játékos érkezett Hollandiából, Portugáliából, Angliából.
A keretben ott van például a Swansea City védője, Ricardo Santos, vagy a Blackburn középpályása, Sidnei Tavares, aki korábban a portugál utánpótlás-válogatottban szerepelt.
A szövetség rájött, hogy világszerte rengeteg tehetséges játékosnak vannak zöld-foki gyökerei. Ha megtaláljuk őket, sokkal ütőképesebb válogatottat építhetünk
– magyarázta Tony Araujo játékosügynök, aki segített a toborzásban.