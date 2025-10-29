A 100-szoros brazil válogatott labdarúgóra 2017-ben szabta ki egy olasz bíróság a büntetést. A vád szerint az akkor az AC Milanban futballozó Robinho és barátja, Ricardo Falco, illetve további négy társuk megerőszakolt egy 23 éves nőt egy diszkóban. Falco szintén kilenc év börtönt kapott, a társaikat azonban nem találta meg a rendőrség. Brazíliának nincs kiadatási egyezménye Olaszországgal, ezért kellett Robinhónak a hazájában börtönbe vonulnia. A Manchester City és a Real Madrid korábbi támadója másfél évet már letöltött a börtönbüntetéséből, és először adott interjút a médiának.

A Real Madrid egykori sztárja, Robinho 2024 márciusában került börtönbe

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Robinho másfél éve ül börtönben

A 41 éves, háromgyermekes családapa 2024. március 21. óta tartózkodik a Sao Paulo állambeli Dr. José Augusto Cesar Salgado börtönben, és az elmondása szerint eddig ugyanúgy bántak vele, mint bármely más rabbal.

„Az étkezéseim és az alvási időm is megegyezik a többi fogvatartottéval.

Soha nem kaptam másmilyen ételt, nem részesültem eltérő bánásmódban.

Amikor munkaidő van, mindent megcsinálok, ahogyan a többiek is. Ha focizni akarunk, azt is megtehetjük, amikor vasárnap nincs munka. Soha semmilyen engedményt nem kaptam. A látogatások szombaton vagy vasárnap vannak. Amikor a feleségem jön, nem egyedül jön, hanem a gyerekeimmel. A látogatások ugyanúgy működnek, mint más rabok esetében, és a bánásmód is mindenki számára egyforma” – számolt be a részletekről Robinho.

"Nunca he tenido ningún tipo de beneficio. Las visitas son los sábados o domingos. Cuando mi esposa no viene sola, viene con mis hijos", asegura Robinho ante las críticas pic.twitter.com/T12EOIQnzZ — MARCA (@marca) October 29, 2025

A korábbi csatár szerint hazugság, hogy vezető szerepet töltene be a rabok között, és az sem igaz, hogy mentális problémákkal küzdene a rácsok mögött.

Soha nem volt ilyen, és soha nem kellett gyógyszert szednem, hála Istennek. A börtönben töltött idő nyilván rendkívül nehéz

– ami persze érthető –, de mindent megteszek, amit a többi rab is meg tud tenni – szögezte le Robinho.

„Itt a cél az, hogy átneveljük és újra beillesszük a társadalomba azokat, akik hibákat követtek el.

Soha nem volt semmilyen vezető szerepem itt, sem máshol. Itt az őrök irányítanak, ahogy mondtam, és mi, rabok, csak engedelmeskedünk.

Nem részesülök kivételezésben azért, mert focista voltam. Másfél éve vagyok itt, és soha nem volt semmilyen balhém, még akkor sem, amikor futballoztunk” – tette hozzá a brazil sztár, akinek jelen állás szerint 2033-ig kell börtönben maradnia, de jó magaviselet esetén akár hamarabb is kiengedhetik.