A nemzetközileg is elismert, immár 80 éves szaktekintély, Mircea Lucescu távozik posztjáról, amennyiben a román válogatott nem jut ki egyenes ágon a 2026-os vb-re. Márpedig erre a vasárnapi diadal dacára minimális esély van.

Tényleg távozik a posztjáról a román legenda, Mircea Lucescu?

Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Megőrült a román focikapitány?

Ami a meccset illeti, a 95. percben Virgil Ghita fejelte be Ianis Hagi jobb oldali beadását, Románia ezzel a góllal győzött 1-0-ra, így továbbra is nyílt a verseny a vb-selejtezők H csoportjában. A román válogatott sikere dacára Ausztria továbbra is az első, a második Bosznia-Hercegovina előtt kettő, míg a harmadik Románia előtt viszont öt pont az előnye,

ezért is döbbentett meg mindenkit Bukarestben Mircea Lucescu bejelentése

– szúrta ki a Magyar Nemzet.

Ha nem jutunk ki közvetlenül a világbajnokságra, a rájátszásra átadom a helyem másnak

– jelentette ki Mircea Lucescu a román sajtó döbbenetére.

Nos, ha ez a helyzet, akkor a román szövetség vezetői jól teszi, ha máris keresik Mircea Lucescu utódját. Románia ugyanis csak az alábbi három feltétel együttes teljesülése esetén végezhet a H csoport élén:

Románia legyőzi Boszniát és San Marinót

Bosznia legyőzi Ausztriát

Ausztria Ciprustól is kikap, nemcsak Boszniától.

Erre bizony csekély az esély, a románok sorsa már nincs a saját kezükben. Mircea Lucescu vajon mindezt végig gondolta?