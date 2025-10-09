A felvételt a népszerű BR7 Football Production tette közzé október 7-én, a „még 120 kilósan és 45 évesen is sokkolta a világot Ronaldinho ezen a meccsen” címmel. A cím természetesen túlzás – Ronaldinho korántsem 120 kilós –, de a képsorok valóban bizonyítják: a brazil zseni mozdulatai ma is mosolyt csalnak a futballrajongók arcára: 3:30-nál például parádés szabadrúgásgólt szerzett.

Messi és Ronaldinho gólöröme az aranykorszakból

Fotó: Lluis Gene/AFP

Ronaldinho még ma is közönségkedvenc

A videó a Real Madrid Leyendas – Barça Legends mérkőzésről származik, amelyet 2024. november 28-án rendeztek Katarban, a dohai Khalifa International Stadionban, a Visit Qatar szervezésében. A barátságos, de látványos gálameccs 2-2-es döntetlennel zárult: Sorin és Ronaldinho szerezte a Barcelona legendáinak góljait, míg a Real Madrid részéről Luis Figo és Edwin Congo volt eredményes. A tizenegyespárbajt végül a Barcelona legendái nyerték 4-2-re, miután a katalánok kapusa, Jesús Angoy két lövést is hárított.

A BR7 által újravágott videó ismét bebizonyította, hogy Ronaldinho varázsa időtlen.

A 45 éves brazil sztár a mérkőzésen ugyanúgy élvezte a játékot, mint húsz évvel ezelőtt: no-look passzok, szemtelen cselek és az elmaradhatatlan mosoly – minden megvan, amiért a világ megszerette.

A kommentelők nem győzik dicsérni kedvencüket, Ronaldinho szerintük „a futball örök királya”, „a játék örömének megtestesítője”, és még ma is öröm nézni minden mozdulatát. Sokan nosztalgiával emlegetik, milyen volt látni őt Rivaldóval vagy Figóval egy pályán, mások szerint „ez a generáció még mindig jobban játszik, mint a mostani profik”.

Többen azt írták, hogy jó lenne, ha a FIFA létrehozna egy „Senior League”-et, ahol a legendák minden évben újra pályára léphetnének. Mások egyszerűen csak megköszönték Ronaldinhónak az élményt, kiemelve, hogy „a futball soha nem hagyta el őt”.