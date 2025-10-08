A portugál válogatott szombaton Írország, majd három nappal később Magyarország ellen játszik vb-selejtezőt hazai pályán. Cristiano Ronaldo és társai eddig hibátlanul szerepelnek a sorozatban: Budapesten, a Puskás Arénában sajnos a magyar válogatottat is legyőzték 3-2-re. Ha a következő két mérkőzésen is győznek, az utolsó két meccstől függetlenül bebiztosítják az első helyet az F csoportban, azaz egyenesen kijutnak a 2026-os világbajnokságra

Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo a szeptemberi Magyarország-Portugália vb-selejtezőn. Jön a visszavágó - s mi lesz a mezzel? Fotó: Csudai Sándor

Ronaldo kedden a Portugal Football Globes gálán vehetett át rangos elismerést, kvázi életműdíjat, majd ennek apropóján nyilatkozott a sajtónak, szándékosan másként értelmezve az életműdíjat, hiszen azt visszavonuló sportolóknak szokás adni...

Ez nem életműdíj, hanem az évek munkájának az elismerése. Szeretek segíteni a fiataloknak, akik ugyanakkor engem is motiválnak arra, hogy magas szinten maradjak

– mondta Ronaldo.

Az ötszörös aranylabdás szerint éppen a fiatal játékosok jelentik számára az izgalmat, hiszen velük versenyezve tudja fenntartani a szenvedélyét és a versenyszellemét.

Ronaldo magabiztosan várja a magyar válogatottat

Egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük a következő két meccset, és kvalifikáljuk magunkat a világbajnokságra

– üzente Ronaldo, egyértelműen jelezve magabiztosságát az írek és a magyar válogatott ellen is.

A Real Madrid, a Manchester United és Juventus korábbi klasszisa hozzátette, hogy a siker kulcsa a koncentráció és a lépésről lépésre történő építkezés. Hazai pályán, a szurkolók támogatásával különösen erősnek érzi a csapatát.

Mi lesz a Szoboszlainak ígért mezzel?

A magyar válogatott szeptemberben Budapesten már megmérkőzött a portugálokkal. Akkor Ronaldo megszerezte Szoboszlai mezét, ám cserébe nem tudta átadni a sajátját, mert azt korábban már odaajándékozta valakinek. Ígéretet tett arra, hogy a lisszaboni visszavágón pótolja ezt, ám mostani nyilatkozatában erről nem esett szó.

Ha majd találkoznak, Szoboszlai vajon emlékezteti a tartozására?

Visszavonulás? Ronaldo még nem tervezi

Mivel már betöltötte a 40. életévét, időről időre felmerül, mikor akasztja szögre a stoplist. Ronaldo azonban egyelőre nem gondol erre.

Az emberek, főleg a családom, gyakran mondják, hogy itt az ideje abbahagyni, de én másként látom. Úgy érzem, még mindig képes vagyok sokat adni a klubomnak és a válogatottnak

– hangsúlyozta.