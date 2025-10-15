Ronaldo kedden este ismét a régi formáját idézte. Bár Portugália csak döntetlent játszott a magyar válogatottal (2-2) a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban, a 40 éves portugál két gólt vágott, és csapata 2-1-re vezetett, amikor lecserélték. A végszót aztán Szoboszlai Dominik mondta ki: a magyar csapat a hosszabbításban egyenlített, így a két válogatott megosztozott a pontokon.

Szoboszlai vs Ronaldo: a magyar-portugál versenyfutás vége döntetlen lett

Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

A döntetlen miatt Portugália még nem biztosította be a helyét a 2026-os világbajnokságon, de Ronaldo így is történelmet írt.

A két góljával a 40 éves csapatkapitány immár 41 találattal minden idők legeredményesebb játékosa a világbajnoki selejtezők történetében.

Ronaldo kezd elhúzni Messitől

Korábban Carlos Ruiz (Guatemala) tartotta a rekordot 39 góllal, akit most az 50 mérkőzésen elért 41 góllal megelőzött. De tovább növelte előnyét Lionel Messivel szemben is, aki 36 találatot jegyez 72 selejtezős mérkőzésen. (Messiről megjegyzendő, hogy éppen most döntött asszisztcsúcsot, szóval őt sem kell félteni.)

Ronaldo összesen már 143 gólnál jár a portugál válogatottban, amelyet 2003-as debütálása óta 225 alkalommal képviselt.

A mérkőzés után Ronaldo az Instagramon posztolt, ahol 666 millió követője figyeli minden szavát:

Nem titok, hogy a válogatottat képviselni nagyon sokat jelent számomra, és ezért nagyon büszke vagyok, hogy elértem ezt az egyedülálló mérföldkövet Portugália színeiben. Köszönöm mindenkinek, aki segített idáig eljutni. Találkozunk novemberben, hogy lezárjuk a világbajnoki kvalifikációt!

Amire a bejegyzés végén is utalt, Portugáliára még két mérkőzés vár. Ronaldóék november 13-án Írországban lépnek pályára, majd november 16-án hazai pályán fogadják Örményországot, hogy biztosíthatják a válogatott részvételét az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb-n.