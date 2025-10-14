A portugál válogatott Cristiano Ronaldo teljes pályafutása alatt a világ legalább tágan vett élvonalába tartozott. Az ötszörös aranylabdás a 2004-es Európa-bajnoksággal kezdve minden egyes nagy tornán ott volt. A világbajnoki selejtező ugyanakkor sokszor döcögősen alakult: Ronaldo Portugáliával a legutóbbi négy sorozatból háromszor pótselejtezőre kényszerült. Legutóbb a szerbek Lisszabonban adták a pofont Ronaldóéknak, ugyanitt most a magyar válogatott okozna szenzációt.

Cristiano Ronaldo Szerbiában dühöngött, a lisszaboni visszavágó után sem volt boldog a legutóbbi vb-selejtezős sorozatban, most a magyar válogatott ellen nyerne

Fotó: AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

A Magyar Nemzet cikkében felidézi, hogy a 2022-es vb selejtezősorozatában a portugálok ugyanúgy a hosszabbításban szerzett góllal győzték le hazai pályán az íreket, mint a múlt héten.

Ronaldo Szerbia ellen kifakadt, a magyar válogatott ihatja meg a levét

A legnagyobb rivális elleni idegenbeli meccs is majdnem hasonlóan alakult: idén Budapesten 3-2-re nyertek a portugálok, akkor viszont Szerbia otthonában maradt a 2-2, miután Ronaldo hajrábeli lövésénél a játékvezető és segítői nem látták úgy, hogy teljes terjedelmével túlhaladt volna a gólvonalon a labda.

Az óriási bírói hibára Ronaldo elképesztően kifakadt, sárga lapot is kapott, majd a csapatkapitányi karszalagját a földhöz vágva elhagyta a pályát.

Az utolsó forduló előtt ennek ellenére a hazai döntetlen is elég lett volna a portugáloknak Szerbia ellen, de előnyről kikaptak, így a 2010-es és a 2014-es vb-hez hasonlóan pótselejtezőre kellett menniük.

Nem véletlen, hogy Ronaldo a lehető leghamarabb lezárná a vb-kijutás kérdését, s erre a magyarok elleni győzelem elég is lenne a portugáloknak, ha közben Írország pontot szerez Örményország ellen.