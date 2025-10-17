A kiadvány szerint Cristiano Ronaldo az idén 280 millió dollárt fog keresni, amelyből 50 millió dollár a pályán kívüli bevételekből, alapvetően szponzori szerződésekből származik.

Cristiano Ronaldo a világ legjobban kereső futballistája

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Mögötte a második helyen Lionel Messi, az Inter Miamiban játszó argentin világklasszis áll 130 millió dollárral (60 millió dollár fizetés plusz 70 millió dollár egyéb bevétel), míg a harmadik Karim Benzema, a szaúd-arábiai al-Ittihad francia csatára 104 millió dolláros összkeresettel (100+4).

Ronaldo a legjobban kereső focista

Az MTI azt írja, hogy a top 10-ben van még a Real Madrid francia támadója, Kylian Mbappé (95; 70+25), a Manchester Cityt erősítő norvég Erling Haaland (80; 60+20), a hatodik pedig a spanyol királyi gárdában játszó brazil Vinicius (60; 40+20).

A Forbes listáján hetedik az egyiptomi Mohamed Szalah, aki a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak a klubtársaként a Liverpoolban futballozik (55; 35+20), a további sorrend pedig így fest: 8. a szenegáli Sadio Mané (al-Nasszr - 54 millió; 50+4), 9. az angol Jude Bellingham (Real Madrid, 44; 29+15), 10. pedig az FC Barcelona spanyol labdarúgója, Lamine Yamal (43; 33+10).