Cristiano Ronaldo a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az első futballista, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt. Az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi al-Nasszrrel, a kontraktus értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, ami mellett 15 százalékos részesedést kapott a klubban.

Cristiano Ronaldo (jobbra háttal) és Lionel Messi több ezer kilométerre egymástól is rivalizál egymással

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

„Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár, és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték vagyonát. 2023-as átigazolása az al-Nasszrhoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott” – áll a jelentésben.

Ronaldo az Instagram legnépszerűbbje

A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás a számára.

Nemsokára a magyar válogatott ellen játszhat ismét CR7. A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két forduló után hat ponttal vezetik vb-selejtezős csoportjukat, szeptemberben Budapesten 3-2-re nyertek Marco Rossi magyar válogatottja ellen. A két együttes jövő kedden Lisszabonban találkozik, előtte a magyarok szombaton Örményországot, a portugálok pedig Írországot látják vendégül.

A világ leggazdagabb aktív futballistáinak becsült sorrendje (nettó vagyon, 2025):

Cristiano Ronaldo – ~1,4 milliárd USD

Lionel Messi – ~600–800 millió USD

Neymar Jr. – ~300–500 millió USD

Kylian Mbappé – ~200–350 millió USD

Karim Benzema – ~150–250 millió USD

Mohamed Salah – ~150–220 millió USD

Erling Haaland – ~140–200 millió USD

Antoine Griezmann – ~100–150 millió USD

Robert Lewandowski – ~100–150 millió USD

Kevin De Bruyne – ~90–130 millió USD

(A számok becsült tartományok, nyilvános kereseti és szponzorszerződés-adatok alapján.)