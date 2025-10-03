A portugál válogatott bombaerős kerettel készül az októberi vb-selejtezőkre, hiszen az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo mellett visszatér a csapatba az AC Milan támadója, a 26 éves Rafael Leão, aki a szeptemberi vb-selejtezőket vádlisérülés miatt hagyta ki.

Ronaldo tizenegyesből talált be a magyar válogatottnak a legutóbbi meccsen

Fotó: Csudai Sándor

Ronaldo a 224. válogatott meccsére készül

A portugál keretbe meghívót kapott a Manchester City középpályása, Matheus Nunes, a Puskás Arénában a magyarok ellen 3-2-re megnyert meccsen győztes gólt szerző João Cancelo viszont sérülést szenvedett, őt a Fenerbahce játékosa, Nélson Semedo helyettesíti a keretben.

A portugál válogatott kerete:

kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Nelson Semedo (Fenerbahce), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

csatárok: Joao Félix (Al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr)