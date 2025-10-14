De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen nemcsak Ronaldo körül forog a portugál válogatott! A Milan kiválósága, Rafael Leao izomsérülés miatt kihagyja a találkozót, a Sporting 24 éves védője, Gonçalo Inácio pedig az utolsó edzésen sérült meg. A helyükre a Chelsea gyors szélsője, Pedro Neto, illetve a Benfica középhátvédje, António Silva kerülhet be a kezdőcsapat kihirdetésekor. Neto a lendületével és a cselezőkészségével új színt hozhat a portugál támadásokba, míg Silva fiatal kora (21 éves) ellenére már most a lisszaboni klub védelmének vezére, és Martínez teljes mértékben megbízik benne - írják Portugáliában.

Jó hangulatban készülnek a portugálok a magyarok elleni vb-selejtezőre

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ronaldo most is megkapja a vezérszerepet

A portugál sajtó szerint nem kérdés: Cristiano Ronaldo kedd este is ott lesz a kezdőcsapatban. A 40 éves klasszis, az Al-Nasszr támadója továbbra is kulcsjátékos, és Roberto Martínez nemcsak gólokat vár tőle, hanem példamutató vezetői szerepet is. A Record szerint a csapatkapitány „irányt mutat a pályán és azon kívül is”, míg a Notícias ao Minuto úgy fogalmaz:

Ronaldo újra kulcsszereplő, fizikai állapota kiváló, és a mentalitása is olyan, mint mindig is volt.

Az elmúlt hetekben Ronaldo az Al-Nasszr színeiben is kiváló formát mutatott: négy bajnokin négy gólt szerzett, és továbbra is teljes intenzitással edz. Ezt a Goal.com és az ESPN is kiemelte, hozzátéve, hogy a portugál kapitány számára Ronaldo még mindig „külön kategória”. Az O JOGO hétfői írása szerint „a kapitány diktálja a tempót, a jelenléte koncentrációt és fegyelmet teremt az egész csapatban.”

Martínez az edzéseken külön gyakoroltatta: Ronaldónak gyakran vissza kellett lépnie a középpályára, hogy összekösse a játékot a két szélsővel, Bernardo Silvával és Pedró Netóval. Ez a mozgás lehet a kulcsa annak, hogy Portugália feltörje a magyar válogatott zárt, szervezett védekezését.

Technika, ritmus és fegyelem a középpályán

A portugál középpálya három meghatározó játékosa Vitinha, Rúben Neves és Bruno Fernandes lehet. Vitinha, a Paris Saint-Germain irányítója, mélyről szervezi a játékot, precíz passzokkal tartja mozgásban a labdát. Rúben Neves, az Al-Hilal tapasztalt védekező középpályása a biztos pont ezen a poszton: rengeteget fut, jól olvassa a játékot, és segíti a védelem stabilitását.