De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen nemcsak Ronaldo körül forog a portugál válogatott! A Milan kiválósága, Rafael Leao izomsérülés miatt kihagyja a találkozót, a Sporting 24 éves védője, Gonçalo Inácio pedig az utolsó edzésen sérült meg. A helyükre a Chelsea gyors szélsője, Pedro Neto, illetve a Benfica középhátvédje, António Silva kerülhet be a kezdőcsapat kihirdetésekor. Neto a lendületével és a cselezőkészségével új színt hozhat a portugál támadásokba, míg Silva fiatal kora (21 éves) ellenére már most a lisszaboni klub védelmének vezére, és Martínez teljes mértékben megbízik benne - írják Portugáliában.
Ronaldo most is megkapja a vezérszerepet
A portugál sajtó szerint nem kérdés: Cristiano Ronaldo kedd este is ott lesz a kezdőcsapatban. A 40 éves klasszis, az Al-Nasszr támadója továbbra is kulcsjátékos, és Roberto Martínez nemcsak gólokat vár tőle, hanem példamutató vezetői szerepet is. A Record szerint a csapatkapitány „irányt mutat a pályán és azon kívül is”, míg a Notícias ao Minuto úgy fogalmaz:
Ronaldo újra kulcsszereplő, fizikai állapota kiváló, és a mentalitása is olyan, mint mindig is volt.
Az elmúlt hetekben Ronaldo az Al-Nasszr színeiben is kiváló formát mutatott: négy bajnokin négy gólt szerzett, és továbbra is teljes intenzitással edz. Ezt a Goal.com és az ESPN is kiemelte, hozzátéve, hogy a portugál kapitány számára Ronaldo még mindig „külön kategória”. Az O JOGO hétfői írása szerint „a kapitány diktálja a tempót, a jelenléte koncentrációt és fegyelmet teremt az egész csapatban.”
Martínez az edzéseken külön gyakoroltatta: Ronaldónak gyakran vissza kellett lépnie a középpályára, hogy összekösse a játékot a két szélsővel, Bernardo Silvával és Pedró Netóval. Ez a mozgás lehet a kulcsa annak, hogy Portugália feltörje a magyar válogatott zárt, szervezett védekezését.
Technika, ritmus és fegyelem a középpályán
A portugál középpálya három meghatározó játékosa Vitinha, Rúben Neves és Bruno Fernandes lehet. Vitinha, a Paris Saint-Germain irányítója, mélyről szervezi a játékot, precíz passzokkal tartja mozgásban a labdát. Rúben Neves, az Al-Hilal tapasztalt védekező középpályása a biztos pont ezen a poszton: rengeteget fut, jól olvassa a játékot, és segíti a védelem stabilitását.
Bruno Fernandes, a Manchester United csapatkapitánya a kreatív motor: a portugál sajtó szerint „a csapat szeme és agya”, aki mindig képes váratlan megoldással helyzetet teremteni. A ZeroZero elemzése szerint ez a hármas „a modern portugál futball esszenciája” – labdabiztos, dinamikus és rendkívül fegyelmezett.
Stabil védelem, lendületes szélek
A védelem tengelyét a Manchester City tapasztalt védője, Rúben Dias, és António Silva (Benfica) alkotja, a bal oldalon Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) szerepelhet, míg a jobb oldalon várhatóan Diogo Dalot (Manchester United) vagy Nélson Semedo (Fenerbahce) kaphat lehetőséget, mivel Joao Cancelo sérülés miatt nincs a keretben.
Martínez ezúttal nem akarja megismételni a budapesti 3-2-es portugál győzelem hajrájának kapkodását: a cél a kontroll, a türelem és a minőségi labdabirtoklás.
A portugál sajtó szerint ez lehet a kezdő: Diogo Costa – Diogo Dalot, Ruben Dias, António Silva, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.
Mire készül Portugália?
A portugál lapok szerint a hazai válogatott már a mérkőzés elején előretolt letámadással próbálja majd megzavarni a magyarokat. A cél, hogy gyorsan megszerezzék a vezetést, és onnantól ők irányítsák a tempót. A Notícias ao Minuto szerint „Portugália most kevésbé csillog, de erősebb, mint valaha.” A hiányzók ellenére ez a csapat tele van Bajnokok Ligájában edződött futballistákkal, akik nemcsak technikailag, hanem mentálisan is a legmagasabb szinten játszanak.
A magyar válogatottnak tehát kedd este, magyar idő szerint 20.45-től Lisszabonban nemcsak Ronaldót kell megfékeznie, hanem egy érett, gyors és szervezett portugál együttest is, amely Leao és Inácio nélkül is készen áll újra bizonyítani, miért tartják Európa egyik legerősebb csapatának.
