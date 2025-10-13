Live
"Ez rosszul fog végződni" – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Cristiano Ronaldo ismét megmutatta, hogy a győzni akarása néha túlfűtött érzelmekkel jár. A Portugália-Írország (1-0) világbajnoki selejtező hajrájában a portugál klasszis elvesztette a fejét, és csapata győztes gólja után egy sportszerűtlen gesztussal reagált a korábbi sérelemre. Mármint arra, hogy Kelleher kapus kivédte Ronaldo büntetőjét.

Az ír válogatott kapusa, Caoimhín Kelleher, aki idén nyáron a Liverpooltól a Brentfordhoz igazolt, a mérkőzés 73. percében reflektorfénybe került: elképesztő bravúrral hárította Ronaldo tizenegyesét.

Republic of Ireland goalkeeper Caoimhin Kelleher celebrates the penalty stop of Portugal forward Cristiano Ronaldo. Portugal forward Cristiano Ronaldo is disappointed during the match in Lisbon, Portugal, on October 11, 2025, for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 3 season 2025-2026. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Kelleher földöntúli öröme, Ronaldo pokoli bánata
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A 26 éves kapus az utóbbi időben sorra parádézik a legnagyobbak ellen, Ronaldo 11-ese előtt Kylian Mbappé és Bruno Fernandes büntetőjét is kivédte.

A portugálok végül mégis megszerezték a győzelmet: a hosszabbításban Rúben Neves fejelt a hálóba.

Ronaldo nem kímélte az írek kapusát

Ronaldo integetéssel biztatta a szurkolóit, letette a labdát, erőteljes tapsba kezd, majd mutogatott Kellehernek. A portugál O Jogo sportlap szerint a két játékos végig piszkálta egymást a meccs során, Ronaldo gesztusa pedig egyértelmű visszavágás volt a korábban kivédett tizenegyesért.

A jelenet pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, és sokan sportszerűtlennek nevezték Ronaldo viselkedését. A portugál sztárról köztudott, a karrierje során nem először veszti el a hidegvérét, a klubjaiban és korábban a válogatottban is voltak már heves kirohanásai. Most viszont nem egy rivális klasszis, hanem egy nála jóval, 14 évvel fiatalabb, feltörekvő kapus hozta ki belőle az indulatot.

Elérte, hogy róla beszéljenek

Kelleher higgadt maradt, nem reagált a provokációra, és ezzel még inkább felhúzhatta Ronaldót. A brit Metro Sport szerint Ronaldo dühösen szóvá tette Kellehernek, hogy húzta az időt, miután kivédte a büntetőt. 

A meccset végül Portugália nyerte, de Ronaldo most is elérte, hogy róla beszéljenek. Kedden este pedig újra Magyarország ellen bizonyíthat; a budapesti meccset 3-2-re nyerték meg a portugálok.

