Az ír válogatott kapusa, Caoimhín Kelleher, aki idén nyáron a Liverpooltól a Brentfordhoz igazolt, a mérkőzés 73. percében reflektorfénybe került: elképesztő bravúrral hárította Ronaldo tizenegyesét.

Kelleher földöntúli öröme, Ronaldo pokoli bánata

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A 26 éves kapus az utóbbi időben sorra parádézik a legnagyobbak ellen, Ronaldo 11-ese előtt Kylian Mbappé és Bruno Fernandes büntetőjét is kivédte.

A portugálok végül mégis megszerezték a győzelmet: a hosszabbításban Rúben Neves fejelt a hálóba.

Ronaldo nem kímélte az írek kapusát

Ronaldo integetéssel biztatta a szurkolóit, letette a labdát, erőteljes tapsba kezd, majd mutogatott Kellehernek. A portugál O Jogo sportlap szerint a két játékos végig piszkálta egymást a meccs során, Ronaldo gesztusa pedig egyértelmű visszavágás volt a korábban kivédett tizenegyesért.

A jelenet pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, és sokan sportszerűtlennek nevezték Ronaldo viselkedését. A portugál sztárról köztudott, a karrierje során nem először veszti el a hidegvérét, a klubjaiban és korábban a válogatottban is voltak már heves kirohanásai. Most viszont nem egy rivális klasszis, hanem egy nála jóval, 14 évvel fiatalabb, feltörekvő kapus hozta ki belőle az indulatot.

Elérte, hogy róla beszéljenek

Kelleher higgadt maradt, nem reagált a provokációra, és ezzel még inkább felhúzhatta Ronaldót. A brit Metro Sport szerint Ronaldo dühösen szóvá tette Kellehernek, hogy húzta az időt, miután kivédte a büntetőt.

A meccset végül Portugália nyerte, de Ronaldo most is elérte, hogy róla beszéljenek. Kedden este pedig újra Magyarország ellen bizonyíthat; a budapesti meccset 3-2-re nyerték meg a portugálok.