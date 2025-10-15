Live
Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Ez bizony parádés széria. Egymás után az ötödik mérkőzésén szerzett két gólt a magyar labdarúgó-válogatott, amelynek Marco Rossi vezetésével ez a leghosszabb ilyen sorozata.

A nemzeti csapat kedden Portugáliában ért el 2-2-es döntetlent, előtte pedig Örményországot verte 2-0-ra. A Puskás Arénában szintén két gólt szerzett Rossi válogatottja Portugália ellen – igaz, akkor 3-2-re kikapott –, míg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát az írországi 2-2-vel kezdte.

Rossi és stábja remek októberen van túl Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto
Rossi és stábja remek októberen van túl
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto

Rossi a szerzett gólok számával elégedett lehet 

Júniusban, az Azerbajdzsánban rendezett felkészülési találkozón pedig 2-1-re nyertek Szoboszlai Dominikék.

Rossi irányításával a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében produkált hasonló sorozatot az együttes, akkor egymás után négy meccsen szerzett legalább két gólt.

A Szerbia elleni hazai 2-1-es siker után Litvániában, majd Bulgáriában is 2-2 volt az eredmény, a sort pedig a Montenegró elleni 3-1 zárta – jelentette az MTI.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek a lisszaboni volt a 80. meccse a válogatott élén, a mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen és 25 vereség.

