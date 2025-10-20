Live
Szomorú hír érkezett. Rosszul lett a korábbi Real Madrid és az Everton korábbi sztárja: az egyszeres holland válogatott középpályás, Royston Drenthe kórházba került, miután sztrókot kapott.

A mindössze 38 éves Royston Drenthe – aki pályafutása során megfordult a Real Madrid és az Everton csapataiban is –, pénteken sztrókot kapott, és jelenleg kórházban ápolják – számolt be róla az FC De Rebellen holland és belga futballcsoport.

A korábban a Real Madridban is megfordult Royston Drenthe sztrókot kapott
A korábban a Real Madridban is megfordult Royston Drenthe sztrókot kapott
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Royston Drenthe sztrókot kapott

A szervezet Instagram-oldalán közölte a hírt, hozzátéve:

Royston jó kezekben van, megfelelő ellátást kap, és mindannyian bízunk a mielőbbi felépülésében. 

A posztban a család is kérte a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, és biztosítsanak nyugalmat a játékosnak a gyógyulása idején.

Az egyszeres holland válogatott 

Drenthe a holland Feyenoord színeiben robbant be a profik közé, és 2007-ben a Real Madridhoz szerződött, ahol többek között olyan világklasszisokkal játszott együtt, mint Raúl és Sergio Ramos.

 A madridi időszak után több angol klubnál is megfordult: 2011-ben kölcsönbe került az Evertonhoz, majd később a Reading és a Sheffield Wednesday együttesét is erősítette.

A gyors szélső 2023-ban vonult vissza a profi labdarúgástól, de aktív maradt a sport világában, több karitatív kezdeményezésben és futballrendezvényen is részt vett. Érdekesség, hogy Drenthe ápolóként többek között demenciával diagnosztizált betegekkel is foglalkozott.

A hírügynökségek értesülései szerint Drenthe állapota jelenleg stabil, és az orvosai szerint jó esélyei vannak a teljes felépülésre.  

