Sallai Roland a magyar válogatottban a legutóbbi meccsén piros lapot kapott: egy rossz bírói ítélet után begőzölt, és durván odalépett az ellenfélnek. Sallai tűrőképességét szombat este Törökországban is próbára tette a játékvezető: ígéretes helyzetben állította meg a magyar játékost a Galatasaray–Besiktas derbin, hogy a Galata a saját térfeléről végezhessen el szabadrúgást.

Sallai Roland csereként játszott a Galatasaray és a Besiktas derbijén, többször is a figyelem középpontjába került

Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Az ítélet előtt néhány másodperccel Yasin Kol még előnyszabályt jelzett, senki sem értette, hogy miért gondolta meg magát. Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője is kiemelte ezt az esetet a meccs után, amikor a bírót ekézte.

Sallai Roland dühös reakciója vagy segítő rúgása?

Sallai sem lehetett boldog, amikor akció közben megállították. Felkapta a labdát, s visszabombázta a túlsó térfélre.

Persze Sallai magyarázhatja a tettét azzal, hogy a rúgással a labda közelebb került a szabadrúgás helyéhez.

Bár a magyar játékos csak csereként állt be a meccsen, nem ez volt az egyetlen vitatott helyzet, amikor a figyelem középpontjába került.

Sallai nem kapott büntetőt, csak pofont

A Galatasaray a második félidő elején, még 1-0-s hátrányban támadott, amikor Sallai eltűnt a Besiktas tizenhatosán belül. A török szakértők sem dicsérték meg a meccs után a játékvezetőt, de ennél az esetnél úgy látták, hogy jól döntött.

Később, a 90. percben Sallai újra elterült a földön, Tourétól kapott egy pofont. Az eset után a Besiktas játékosa, Rashica betalált kapuba, de már sípszó után. A vendégek hiába rontottak a játékvezetőnek, ezzel csak azt érték el, hogy Touré mellett reklamálásért Kökcü is sárga lapot kapott.

Az 1-1-es döntetlennel a Galatasaray már nem százszázalékos, de továbbra is vezeti a török bajnokságot, s több mint egy félidőt emberhátrányba játszva örülhet is az egy pontnak.